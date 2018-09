Nên mua iPhone 6 chính hãng hay xách tay

FPT, Viettel, VinaPhone phân phối chính hãng giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi mua máy.

Đối với nhiều người dùng, khái niệm iPhone chính hãng và iPhone xách tay vẫn khá mơ hồ khi chúng cùng là sản phẩm iPhone, nhưng giá thành lại chênh lệch tương đối lớn. Hiện tại, các cửa hàng xách tay cũng hỗ trợ tốt các chính sách như chế độ bảo hành tương đương với sản phẩm chính hãng.

Tuy nhiên, người dùng nên theo dõi thông tin về bộ đôi siêu phẩm mới nhất của Apple và xem các tiêu chí so sánh: giá, chất lượng, uy tín, chế độ bảo hành, để đưa ra quyết định mua sản phẩm chính hãng và xách tay.

1. Cạnh tranh giá bán

Bất kể sản phẩm mới, người dùng sẽ quan tâm đến giá cả đắt hay rẻ. Theo kịch bản hàng năm, mỗi khi chiếc iPhone mới bán ra, xuất hiện theo đường xách tay, giá sẽ rất cao ở thời điểm ban đầu. Nhưng sau đó giá sản phẩm xách tay sẽ giảm dần, do iPhone chính hãng được bán ra, để cạnh tranh.

Về giá thành, VinaPhone đang là đơn vị có mức giá iPhone 6 và 6 Plus hấp dẫn nhất trên thị trường, thậm chí còn "dễ chịu" hơn của một số cửa hàng kinh doanh máy xách tay. Ngoài ra, để có thể mua máy của nhà mạng này, người dùng phải bỏ ra thêm một khoản phí thuê bao không nhỏ.

Còn về hàng xách tay, sau khi iPhone 6, 6 Plus chính hãng có mặt tại Việt Nam, giá thành bộ đôi sản phẩm này đã giảm từ vài trăm đến một triệu đồng so với hàng chính hãng và hiện vẫn tiếp tục giảm giá theo từng ngày. Theo nhiều người am hiểu thị trường, khả năng trong đầu tháng 12 tới, mức giá iPhone 6 và 6 Plus xách tay sẽ tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn và tạo ra sự cạnh tranh với hàng chính hãng.

Thông thường người dùng có thu nhập ổn định, họ thường hướng tới mua sản phẩm chính hãng, còn hàng xách tay dành cho người dùng có mức vừa phải muốn sở hữu siêu phẩm iPhone 6 và 6 Plus mức giá hợp lý.

Riêng thời gian đầu hàng chính hãng bán ra chưa được nhiều so với nhu cầu thực tế, tùy vào chính sách nhà phân phối cũng sẽ cung cấp tới tay người dùng giá hợp lý nhất. Đại diện FPT cho biết họ đã bán được 4.500 chiếc, 80% là iPhone 6, chứng tỏ không chỉ giá thành cao mà còn vài điểm khác người dùng vẫn lựa chọn hàng chính hãng.

2. Mức độ uy tín

Thương hiệu FPT Shop và hai nhà mạng Viettel, VinaPhone luôn cung cấp phục vụ hàng chính hãng và chất lượng, không chỉ là các sản phẩm của Apple và còn bán thiết bị công nghệ nhiều hãng khác. Ba thương hiệu trên là địa chỉ tin cậy mọi người dùng sẵn sàng đến mua.

Các cửa hàng xách tay, họ cũng phải bỏ công bỏ sức mới gây dựng hình ảnh tốt để người dùng tin tưởng đến chọn mua. Vì thế, người dùng thường mất công sức tìm tòi xem nơi nào bán sản phẩm tốt uy tín, chưa dính “phốt” nghiêm trọng. Lúc đầu, người dùng sẽ hoài nghi có nên ra cửa hàng đó mua sản phẩm công nghệ với giá đắt tiền. Việc đặt niềm tin vào cửa hàng xách tay cần phải có thời gian để chứng minh cho người dùng thấy.

3. Chất lượng sản phẩm

iPhone chính hãng do FPT, Viettel, VinaPhone phân phối bán ra tới tay người dùng đảm bảo về chất lượng, sản phẩm trước khi về Việt Nam đều được hãng Apple kiểm tra đạt tiêu chuẩn nhà máy: máy nguyên hộp, nguyên tem nhà phân phối (như FPT thêm một tem dán thêm vào vỏ bên ngoài máy), đầy đủ phụ kiện kèm theo máy chuẩn. Khi người dùng đến mua sẽ nhận được máy mới 100%.

Đối với máy mới 100%, chất lượng iPhone xách tay không khác gì với iPhone chính hãng. Chỉ khác, mỗi sản phẩm về Việt Nam đều bị bóc lớp nilon do Apple đóng gói và thường đóng lại trong nước. Các cửa hàng kinh doanh giải thích thêm “Chúng tôi đảm bảo với khách hàng những chiếc iPhone xách tay là mới, phụ kiện chuẩn, chưa kích hoạt bảo hành của Apple, mỗi khi khách hàng tiến hành mua và tự tay kích hoạt”.

Những chiếc iPhone chính hãng bán tại Việt Nam có mã "VN/A" để thấy Apple cũng ưu ái tới người dùng trong nước. Về hàng xách tay, lượng hàng iPhone khá dồi dào từ các thị trường như: Mỹ (LL), Hong Kong (ZP), Singapore (ZA), Nhật (AU).. và một số nước ở Châu Âu.

4. Chế độ bảo hành

Chế độ bảo hành FPT, Viettel, VinaPhone cho iPhone 6 và 6 Plus chính hãng một đổi một trong vòng một năm và tùy theo chính sách khuyến mại riêng kèm theo. Trong thời gian bảo hành, sản phẩm mà bị lỗi, người dùng mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành của các nhà phân phối để giải quyết nhanh chóng. Cả ba nhà phân phối ưu tiên về khoản hậu mãi và chăm sóc khách hàng.

Theo các cửa hàng, sản phẩm xách tay để người dùng mua sử dụng trong vòng 15 ngày, quá trình sử dụng gặp lỗi sẽ đổi mới. Vẫn có thêm chính sách bảo hành một năm cho phần cứng, bảo hành phần mềm trọn đời máy. Với mỗi sản phẩm bán ra, các cửa hàng cũng hỗ trợ sửa chữa miễn phí nếu thời hạn còn hạn bảo hành. Khi hết hạn bảo hành, người dùng chi trả thêm một khoản tiền cho việc sửa chữa.

Theo như đại diện chuỗi cửa hàng điện thoại lớn ở Phố Huế, Hà Nội cho biết : "Hiện nay đa số người dùng lựa chọn iPhone chính hãng thay vì lựa chọn xách tay như thời điểm tháng 9 và 10 vì mức giá chênh lệch không nhiều. Tuy nhiên, số lượng máy chính hãng bán ra còn hạn chế nên một số người dùng vẫn lựa chọn hàng xách tay vì lượng hàng dồi dào hơn".

Như vậy, iPhone 6 và 6 Plus chính hãng mặc dù có mức giá cao hơn, nhưng bảo hành tốt hơn, nên thời điểm này hầu hết người dùng đã chọn mua chúng. Nhưng bên cạnh đó, hiện nay hàng xách tay cũng được bán ở nhiều cửa hàng uy tín, cũng là một nơi để người dùng lựa chọn.

Theo ICTNews