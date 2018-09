N-One - xe nhỏ 'dễ thương' của Honda

Mẫu xe super compact với động cơ chỉ 660 phân khối, trang bị các công nghệ không thua kém những mẫu xe siêu sang.

Honda N-One.

Mẫu xe compact trang bị cao cấp mới được hãng xe Nhật Bản nâng cấp phiên bản mới. Không giống như những cuộc làm mới khi đang ở giữa một thế kệ, N-One không có bản facelift, đó là do mẫu xe vốn gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế bên ngoài, một hơi thở của Honda N360 năm 1967. Thân xe cổ điển được chia sẻ nền tảng cùng với K-car (Kei car). Thay vì việc phát triển bản facelift để sửa đổi ngoại hình, N-One giữ nguyên thiết kế, nâng cấp những tính năng an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và các công nghệ hiện đại.

Honda N-One mới sử dụng hệ thống phanh City-Brake Active, về cơ bản cảnh báo va chạm sẽ nhắc nhở người lái về nguy cơ xảy ra tai nạn. Nếu người lái phản ứng sai, phanh sẽ tự động kích hoạt. Hệ thống này cũng đồng thời kiểm soát sức mạnh động cơ để ngăn chặn gia tốc ngoài ý muốn khi người lái đạp ga quá sâu khi phía trước có chướng ngại vật trong khoảng 4 m. Túi khí bên cửa cũng được lắp đặt tiêu chuẩn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của N-One phiên bản mới là 3,5 lít/100 km nhờ giảm ma sát và cải thiện hiệu suất nhiệt từ cỗ máy 660 phân khối DOHC 3 xi-lanh. Công suất 67 mã lực, đi cùng hộp số CVT, xe có cả phiên bản truyền động cầu trước và truyền động bốn bánh. Trọng lượng ở mức 840-920 kg phụ thuộc tùy chọn đi kèm.

Kính cửa N-One cũng là một điểm đáng chú ý khi ngặn chặng được cả tia cực tím và hồng ngoại, triệt tiêu lượng nhiệt đi vào cabin. Hệ thống lọc không khí Sharp Electronics' Plasmacluster có thể giảm chất gây dị ứng đồng thời tiệt trùng không khí.

Thế Minh