My Passport Wireless tin cậy với nhiếp ảnh gia nổi tiếng

Ưu điểm của ổ cứng di động không dây WD là khe cắm thẻ nhớ SD tích hợp, giúp ích nhiều cho Justin Mott.

WD My Passport Wireless là giải pháp lưu trữ không dây tiện lợi và an toàn cho người dùng laptop, máy tính bảng, smartphone với khả năng mở rộng không gian lưu trữ cho các thiết bị di động với dung lượng cao. Pin sạc tích hợp giúp ổ cứng hoạt động liên tục trong 6 giờ và thời gian chờ lên tới 20 tiếng đồng hồ.

Dữ liệu có thể được sao chép tự động khi cắm thẻ nhớ vào ổ hoặc sao chép thủ công khá tiện dụng. Ảnh: Trung Del.

Ưu điểm của My Passport Wireless là khe cắm thẻ nhớ SD tích hợp, giúp ích nhiều cho các nhiếp ảnh gia. Dữ liệu có thể được sao chép tự động khi cắm thẻ nhớ vào ổ hoặc sao chép thủ công khá tiện dụng. Người dùng có thể chọn kết nối trực tiếp với My Passport Wireless (ổ cứng khi đó đóng vai trò nguồn phát Wi-Fi) hoặc kết nối gián tiếp thông qua một bộ phát Wi-Fi khác. My Passport Wireless có khả năng kết nối tới 8 thiết bị cùng lúc. Sản phẩm có ba phiên bản dung lượng 500GB, 1TB và 2TB với giá lần lượt là 3,95 triệu đồng, 4,95 triệu đồng và 5,95 triệu đồng.

Mới đây, My Passport Wireless trở thành bạn đồng hành của nhiếp ảnh gia Justin Mott trong chuyến công tác dài ngày ở các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam. "Chúng tôi sử dụng ổ cứng này trong một tuần đi chụp tại một vùng núi hẻo lánh và My Passport Wireless tỏ ra rất đáng tin cậy với đoàn chụp", Justin Mott chia sẻ.

Justin Mott sinh ra ở Rhode Island, Mỹ. Nhiếp ảnh gia này đang sống tại Hà Nội và làm việc khắp khu vực Đông Nam Á về các dự án báo chí và cá nhân từ năm 2006. Năm 2008, công việc của ông về chất độc da cam và trẻ mồ côi được giải thưởng của Tạp chí PDN (Mỹ). Justin Mott được trao học bổng Forscher Marty cho nhiếp ảnh nhân văn. Nhiếp ảnh gia này hiện là người đóng góp ảnh thường xuyên cho tờ New York Times và nhiều ấn phẩm quốc tế khác.

Justin Mott tỏ ra hài lòng về ổ cứng của WD: "Chỉ với một thao tác đơn giản là cho thẻ nhớ vào, bật ổ cứng lên và nhấn một nút duy nhất là tôi có thể copy toàn bộ dữ liệu trong thẻ. My Passport Wireless tiện lợi hơn khi tôi không muốn mang laptop theo trong các buổi chụp hình. Tất nhiên tôi có thể mang nhiều thẻ nhớ theo mình để có đủ không gian cho các dữ liệu khổng lồ nhưng việc back up liên tục được trong ngày khiến tôi yên tâm hơn khi chụp".

Justin Mott rất tin tưởng My Passport Wireless sau chuyến đi. Ảnh: Trung Del.

Nhiếp ảnh gia còn cho biết thêm My Passport Wireless cũng hạn chế được rủi ro mất thẻ SD ông từng gặp phải trước đây. "Chúng tôi cũng có thể tận dụng ổ cứng này cho các buổi chụp thương mại hay trong các cuộc họp, với tính năng tự phát Wi-Fi, không cần dây nối của My Passport Wireless, tôi có thể giới thiệu sản phẩm của mình cho nhiều khách hàng một lúc trên chính các thiết bị của họ như điện thoại, iPad...".

Trọng Nghĩa