My Passport Wireless - giải pháp lưu trữ di động không dây

Ổ cứng di động thông minh của WD mở rộng khả năng lưu trữ dữ liệu cho smartphone, tablet, laptop hay máy tính để bàn.

My Passport Wireless có tính di động cao. Người dùng cũng có thể truy cập không dây tới ổ cứng của WD từ bất kỳ đâu có mạng Internet.

My Passport Wireless là dòng ổ cứng lưu trữ được tích hợp Wi-Fi, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và chia sẻ dữ liệu trực tiếp với smartphone, máy tính bảng, máy tính để bàn và một loạt thiết bị khác. My Passport Wireless là phương pháp đơn giản để kết nối không dây mọi thiết bị máy tính và di động tới dữ liệu của người dùng. Ngoài ra, sản phẩm này còn được tích hợp cổng USB 3.0 tốc độ cao giúp truyền tải lượng dữ liệu lớn.

My Passport Wireless có khả năng tự phát mạng không dây, hỗ trợ liên kết tới 8 thiết bị cùng lúc và có thể lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu dễ dàng. Sẵn có với các phiên bản 500 GB, 1 TB hoặc 2 TB, người dùng có thể lưu trữ và truy cập hàng nghìn giờ phim, nhạc, ảnh và các file số khác, từ smartphone hay máy tính bảng - những thiết bị thường có dung lượng lưu trữ hạn chế.

Ổ cứng di động không dây này còn được tích hợp công nghệ Wireless N và MIMO, giúp tăng cường hiệu quả kết nối để người dùng có thể truy cập và truyền tải dữ liệu nhanh chóng, đồng thời truyền phát trực tiếp tới 4 kênh video HD liên tục. Pin đi kèm có khả năng sạc được, cho phép 6 tiếng truyền phát trực tiếp liên tục và thời gian chờ lên đến 20 tiếng. Vì thế, My Passport Wireless được đánh giá có tính di động khá cao.

Với ổ My Passport Wireless, người dùng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi những nội dung số ưa thích, bằng cách sử dụng ứng dụng di động WD My Cloud cho iOS hoặc Android. Ứng dụng cũng cho phép đồng bộ tất cả nội dung của người dùng trên cùng một giao diện, bằng việc cho phép truy cập tới ổ My Passport Wireless, chuỗi các sản phẩm lưu trữ đám mây cá nhân WD My Cloud, cùng một loạt dịch vụ lưu trữ khác như Dropbox, OneDrive và Google Drive từ một app duy nhất.

Ngoài những thiết bị di động như smartphone và máy tính bảng, ổ cứng di động không dây còn là trợ thủ đắc lực cho những nhiếp ảnh gia và những người hay đi du lịch. Lý do là My Passport Wireless tích hợp khe đọc thẻ nhớ SD. Ngoài ra, với tính năng FTP được tích hợp, chiếc ổ cứng này còn có thể kết nối với những máy ảnh không dây tương thích, giúp người dùng vừa chụp ảnh vừa chuyển ảnh từ máy ảnh sang ổ cứng.

My Passport Wireless hiện có mặt tại thị trường Việt Nam với mức giá 3.950.000 đồng cho dung lượng 500 GB. Phiên bản 1 TB và 2 TB có giá lần lượt là 4.950.000 đồng và 5.950.000 đồng.

Trọng Nghĩa