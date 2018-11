Mức độ quan tâm tới iPhone ngày càng giảm

Kể từ iPhone 5, lượt tìm kiếm iPhone trên Google giảm dần, trong đó bộ ba iPhone XS, XS Max và XR được tìm kiếm ít nhất.

Dựa trên lượt tìm kiếm trên Google đối với mỗi model iPhone sau khi ra mắt, công ty nghiên cứu thị trường Citi Research đã lập biểu đồ để so sánh về sự quan tâm của người dùng. Kết quả cho thấy, các sản phẩm mang tính đột phá được tìm kiếm nhiều, trong khi các bản nâng cấp với hậu tố "S" nhận được ít sự quan tâm hơn.

Biểu đồ về lượng người dùng tìm kiếm iPhone mới trước, trong và sau thời gian ra mắt. Nguồn: Citi Research.

Cụ thể, iPhone 5 (tăng kích thước màn hình từ 3,5 lên 4 inch) là sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất, sau đó đến iPhone 6/6 Plus (tăng kích thước lên 4,7/5,5 inch và thiết kế mới), iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus/ và iPhone X. Bộ ba iPhone XS/XS Max/XR nhận được ít sự quan tâm hơn cả, khi lượng người dùng tìm kiếm thấp nhất so với các mẫu còn lại.

Theo các nhà phân tích của Citi Research, biểu đồ trên phần nào cho thấy iPhone đang dần giảm sức hấp dẫn. "Khách hàng không còn hào hứng nhiều mỗi khi có một thế hệ iPhone mới ra mắt. Chúng tôi cho rằng điều này xảy ra là do sự chậm chạp trong đổi mới của Apple và sự bão hòa của thị trường smartphone", một nhà phân tích nhận định.

Tuy nhiên, người này cũng cho rằng việc Apple lặp lại một "chu kỳ siêu" mới là điều không thể. Thay vào đó, ông đánh giá công ty iPhone đang theo con đường phát triển ổn định, chọn giải pháp an toàn hơn là những quyết định mạo hiểm. "Việc giảm sự quan tâm không đồng nghĩa với doanh số bán hàng iPhone giảm. Với những tính năng mới được nâng cấp mỗi năm, đây vẫn là thiết bị hái ra tiền nhiều nhất cho Apple và công ty muốn đi theo guồng quay đó", nhà phân tích này nói thêm.

Bảo Lâm