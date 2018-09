Mùa thu Hội An qua ống kính Lumia 925 

Người lái thuyền sông Hoài chờ khách trong ánh đèn lung linh, một khoảnh khắc đẹp chỉ có tại Hội An. Đèn hoa Hội An không tấp nập, cũng chẳng xô bồ, chỉ có cảm giác thư thái và bình an.