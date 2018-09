Mở hộp BlackBerry Priv bàn phím trượt

Một nhà bán lẻ tại Anh khoe video mở hộp smartphone cao cấp Android đầu tiên của BlackBerry.

Dù chạy Android, Priv vẫn mang nhiều đặc trưng riêng của BlackBerry từ thiết kế bên ngoài cho tới phần mềm bên trong. So với Passport, hộp đựng của BlackBerry Priv vẫn phong cách đơn giản với tông màu đen quen thuộc, nhưng to hơn nhiều. Với phần mềm bên trong, khác với những Android khác, Priv có thêm tính năng BlackBerry Hub - trung tâm quản lý thông tin và Dtek - công cụ bảo mật dữ liệu cá nhân của BlackBerry. Cả hai đều có thể kích hoạt bằng thao tác vuốt phím Home như khi kích hoạt tìm kiếm Google Now của Android.

Ngoài ra, BlackBerry không chỉ mang bàn phím cứng QWERTY đặc trưng lên Android của Priv, mà cả bàn phím ảo của Z10 với thao tác vuốt để chọn từ nhanh cũng xuất hiện.

Video mở hộp từ Carphone Warehouse cũng xác nhận Priv sẽ có màn hình cong tràn hai viền với độ phân giải QuadHD nhưng kích cỡ 5,4 inch. Pin dung lượng 3.410 mAh và camera 18 "chấm" với ống kính Schneider Kreuznach. BlackBerry Priv dự kiến sẽ ra mắt và bán ra thị trường trong tháng 11 với giá khoảng 700 USD. Sản phẩm cũng có mặt tại thị trường Việt Nam dịp cuối 2015.

Video mở hộp BlackBerry Priv

Thế Tuấn