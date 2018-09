Mitsubishi Triton 2015 trình làng với nhiều cải tiến

Vina Star Motors giới thiệu Triton mới với mục tiêu giành lại vị trí dẫn đầu trong phân khúc pick-up tại Việt Nam.

Triton thế hệ thứ 5 được trình làng tại Việt Nam sở hữu thiết kế mới, nhiều cải tiến "độc nhất phân khúc" hứa hẹn giúp Vina Star Motors lấy lại vị trí số một trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Ford Ranger hay Mazda BT50...

Phần đầu xe mang phong cách thiết kế SUV mới của Mitsubishi. Thiết kế cụm đèn LED chiếu sáng ban ngày đặc trưng và đèn pha bi-xenon tạo nên điểm nhấn cho phần đầu xe. Những đường gân dứt khoát chạy dọc thân xe tạo cảm giác khỏe mạnh. Đuôi xe thể thao hơn nhờ đèn hậu cùng tổng thể thiết kế cản sau và đèn phanh LED. Chỉ số cản gió của Triton mới là 0,42 CD, tốt nhất trong phân khúc, góp phần giúp xe đạt sự ổn định tối ưu khi vận hành ở tốc độ cao cũng như giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2.

Thiết kế J-line đặc trưng là điểm tạo sự khác biệt của Triton mới so với các đối thủ trong cùng phân khúc. J-line là đường phân cách có hình dáng giống chữ J giữa khoang hành khách và khoang chở hàng, khác với đường phân cách thẳng đứng cứng nhắc trên các mẫu xe pick-up truyền thống. Không chỉ tạo ra một cảm giác liền lạc, thống nhất giữa cabin và khoang chở hàng, thiết kế J-line còn giúp khoang chở hàng lớn, nội thất rộng rãi cùng khả năng vận hành linh hoạt hơn. So với Triton thế hệ trước, kích thước khoang chở hàng của Triton mới tăng khoảng 35%, dài hơn 195mm và cao hơn 70mm.

Nhờ thiết kế J-line, Triton mới có chiều dài khoang nội thất lớn nhất trên thị trường xe pick-up hiện nay nhưng bán kính quay vòng ngắn nhất. Thêm vào đó, không gian để chân 1.745mm cùng với lưng ghế sau có độ nghiêng 25 độ - dẫn đầu dòng xe pick-u. Thiết kế mới của ghế ngồi hỗ trợ hông, đùi tốt hơn, ôm hơn và được bọc da toàn bộ. Ghế lái trang bị tính năng chỉnh điện 8 hướng.

Triton mới sở hữu nhiều tiện nghi vốn chỉ được trang bị trên những mẫu xe du lịch cao cấp như hệ thống giải trí DVD với màn hình cảm ứng 6 inch, âm thanh 6 loa với kết nối Bluetooth/AUX/USB/HDMI, hệ thống kiểm soát hành trình - Cruise Control, hệ thống điều chỉnh âm thanh trên vô lăng; điều hòa tự động hai vùng nhiệt độ, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm (KOS/OSS), cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động.

Ngoài phiên bản động cơ diesel tiêu chuẩn 4D56 2.5L kế thừa từ thế hệ trước sử dụng cho phiên bản 4x2 MT, Triton mới được trang bị động cơ High power ứng dụng công nghệ turbo tăng áp VGT, công suất tối đa 178ps và mô-men xoắn tối đa 400Nm, cải thiện 30% công suất và 23% mô-men xoắn so với bản tiêu chuẩn.

Triton mới vận hành êm ái nhờ hộp số tự động 5 cấp với chế độ Sport Mode tích hợp lẫy sang số trên vô lăng - tính năng chưa từng xuất hiện trong phân khúc pick-up hiện nay. Ngoài ra, hệ thống dẫn động Super Select 4WD II (SS4 II) với chức năng khóa vi sai trung tâm giúp tăng khả năng chống trượt trên mặt đường xấu cũng lần đầu tiên được trang bị trên Triton mới. Vi sai chống trượt kiểu hybrid trên phiên bản 4x4 hỗ trợ kiểm soát khả năng xử lý, sự ổn định và độ bám đường trong các điều kiện trơn trượt.

Triton sở hữu hệ thống trợ lực lái điện tối ưu hóa vòng quay và lực qua, tầm nhìn tốt với số lượng điểm mù phía trước, phía sau và bên hông giảm thiểu tối đa. Khung xe RISE trên Triton mới tăng cường khả năng bảo vệ an toàn cho hành khách nhờ kết cấu phần trước có khả năng hấp thụ và phân tán năng lượng va chạm. Các thanh thép cường lực được sử dụng nhiều trong cả cấu trúc cabin và khoang chở hàng nhằm giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững cho thân xe. Trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm túi khí đôi cho người lái và hành khách phía trước, dây đai an toàn với chức năng căng đai tự động và hạn chế lực kéo cho ghế trước, hệ thống phanh ABS và EBD.

Triton mới có 4 phiên bản, loại hai cầu giá 690 và 775 triệu đồng lần lượt với hộp số tay và tự động. Với xe một cầu, hai phiên bản số tay và tự động có giá 580 và 615 triệu đồng.

Thế Ngọc