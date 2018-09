Mẹo tăng tốc cảm biến vân tay như iPhone 6S

Người dùng thêm dấu vân tay của cả 5 ngón, thậm chí là 10 ngón tay chỉ trong một bước thiết lập.

Tốc độ nhận diện dấu vân tay của iPhone 6S và 6S Plus được nâng cấp hơn hẳn so với các đời máy trước đó. Tuy nhiên với những đời iPhone có cảm biến vân tay trước mà cụ thể là 5S, 6 và 6 Plus, cùng với các đời iPad là iPad Air 2, iPad Pro hay iPad Mini 3, Mini 4, người dùng đôi khi không "thỏa mãn" với tốc độ nhận diện.

Người dùng có thể áp dụng mẹo để khiến Touch ID hoạt động tốt hơn. Bạn thêm dấu vân tay của cả 5 ngón, thậm chí là 10 ngón tay chỉ trong một bước thiết lập. Ở bước cho máy nhận dạng vân tay, thay vì cứ nhấc lên và đặt xuống chỉ một ngón như thường lệ, bạn có thể làm với nhiều ngón. Nhờ đó, người dùng mở khoá với tất cả ngón tay vừa thiết lập.

Các thành viên trong một diễn đàn chia sẻ: “Một ngón 3 hay 4 vân tay giúp truy cập rất nhanh. Mình đã thử nhiều trên iPhone 6 và đo tốc độ với 6S gần ngang ngửa”.

Theo ICTNews