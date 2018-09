Mẹo sạc điện thoại bằng laptop ở chế độ ngủ

Cách đơn giản giúp máy tính xách tay vẫn cung cấp nguồn điện cho smartphone dù ở chế độ ngủ.

Nhiều người có thói quen sạc pin cho điện thoại từ máy tính qua đoạn cáp USB ngắn, giúp giữ được điện thoại ở trong tầm nhìn mà vẫn có thể sạc pin cho nó.

Tuy nhiên, có vấn đề khó chịu là điện thoại sẽ ngừng sạc khi bạn tắt màn hình và đưa laptop vào chế độ ngủ. Có cách đơn giản để giải quyết, chỉ áp dụng cho máy tính chạy Windows 7 trở đi.

Mở Device Manager bằng cách bấm chuột phải vào My Computer, chọn Properties và bấm vào Device Manager ở bên trái. Mở mục Universal Serial Bus Controller, bạn sẽ thấy vài mục gọi là USB Root Hub. Bấm chuột phải vào các mục đó và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties của từng mục USB Root Hub, vào phần Power Management và bỏ dấu kiểm ở dòng Allow the computer to turn off this device to save power.

Sau khi thực hiện các thao tác, bạn sẽ có thể tiếp tục sạc pin cho điện thoại từ laptop cả khi máy tắt màn hình và rơi vào chế độ ngủ. Dĩ nhiên lúc đó máy tính sẽ "tốn điện" hơn một chút ở chế độ ngủ.

Theo VnReview