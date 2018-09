Mẹo nhỏ sửa lỗi sạc pin chậm của iPhone, iPad

Đôi khi thấy iPhone hoặc iPad sạc chậm hơn bình thường, bạn cần có cách để xử lý.

Trên diễn đàn hỗ trợ của Apple có một chủ đề dài vài chục trang, tại đó các chủ nhân của iPhone và iPad cố gắng tìm đủ cách để hiểu tại sao thiết bị của họ bỗng nhiên không sạc.

Theo phóng viên CNET, Dan Graziano, đó có thể không phải do lỗi phần cứng hoặc phần mềm mà là do vật thể nào đó đã làm tắc chân sạc trên các thiết bị của Apple. Thông thường, có thể là do một chút bụi, các mảnh vụn trong túi áo, túi xách hoặc trong phòng rơi vào cổng sạc.

Bạn chỉ cần tắt chiếc iPhone hoặc iPad đi, sau đó lấy một cái tăm bông, tăm hoặc ghim vòng rồi nhẹ nhàng đưa vào trong cổng sạc và lấy các mảnh vụn đó ra.

Sau đó, bạn hãy kết nối lại các thiết bị và bật nguồn lên. Nếu các vấn đề này vẫn tiếp diễn, CNET khuyên bạn nên sử dụng một luồng khí nén để thổi bay những mẩu vụn.

Nếu iPhone hoặc iPad của bạn vẫn sạc chậm, bạn có thể cần mua một dây sạc mới hoặc có thể là do vấn đề về phần mềm. Trong trường hợp đó, bạn có thể phải xóa bớt ảnh, các phần mềm không dùng đến, khởi động lại máy... để làm tăng tốc độ của máy, từ đó tốc độ sạc cũng sẽ tăng lên.

