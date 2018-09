Mẹo khởi động lại iPhone, iPad không cần phím nguồn

Phím nguồn hỏng và để khởi động lại điện thoại hay máy tính bảng, bạn cần sử dụng một chút tiểu xảo.

Cách nhanh nhất để khởi động thiết bị iPhone, iPad đó chính là giữ phím nguồn để thiết bị hiện trở lại yêu cầu tắt máy, nhưng nếu phím nguồn máy bị hỏng, bạn sẽ giải quyết bằng cách nào.

Trong phần Setting, có một số chức năng yêu cầu phải khởi động lại máy mới có thể kích hoạt chúng lên. Đó là cách mà bạn khởi động lại máy không cần phải đả động đến phím nguồn.

Chức năng chữ đậm (Bold Text)

Vào mục Setting (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Accessibility (Trợ năng)

Kéo xuống mục Bold Text (chữ đậm), sau đó kích hoạt chức năng này

Sau khi kích hoạt, iPhone bạn sẽ hiện cảnh báo “Applying this setting will restart your iPhone” (Áp dụng cài đặt này sẽ khởi động lại iPhone của bạn)

Nhấn Continue (Tiếp tục) để thiết bị bạn có thể khởi động trở lại

Chức năng Đặt lại cài đặt mạng (Reset Network settings)

Một cách khác, nhưng yêu cầu bạn phải thiết lập mới hoàn toàn phần Cài đặt mạng (Reset Network settings). Khi áp dụng chức năng này, nó không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống, tuy nhiên sẽ làm mất hoàn toàn các mật khẩu Wi-Fi, thiết bị kết nối Bluetooth đã sao lưu trước đây.

Truy cập Settings (Cài đặt) > Cài đặt chung (General) > Reset (Đặt lại)

Lựa chọn Đặt lại cài đặt mạng (Reset Network Settings), gõ passcode (nếu có) và xác nhận để thiết bị tiến hành khởi động lại.

Ngoài các phương thức cơ bản trên, bạn cũng có thể Jailbreak máy để gán các phím tắt để khởi động, tắt máy mà không dùng đến phím nguồn.

Theo TechZ