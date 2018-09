Mẹo chụp ảnh pháo hoa với iPhone

4 thủ thuật chụp ảnh pháo hoa trên iPhone đơn giản được trang Business Insider tổng hợp.

1. Sử dụng chế độ HDR

Tính năng HDR trên iPhone cho phép camera chụp nhiều bức ảnh với độ phơi sáng khác nhau, sau đó kết hợp lại thành một bức ảnh duy nhất. Sử dụng chế độ này khi chụp sẽ tạo cho bức ảnh có độ chi tiết cao hơn, màu sắc thật hơn và độ tương phản cao hơn. Do đó, đây sẽ là lựa chọn hợp lý khi muốn lưu lại những bức ảnh pháo hoa lung linh và rực rõ nhất.

Để bật chế độ HDR, người dùng chỉ cần kích hoạt camera, bấm vào mục HDR phía trên màn hình để dòng chữ này chuyển sang màu vàng hoặc chọn mục "On" (tùy từng phiên bản iOS). Việc còn lại là bạn chỉ cần chụp và iPhone sẽ xử lý để cho ra những bức ảnh đẹp nhất.

2. Khóa phơi sáng để có ánh sáng tối ưu

Độ phơi sáng là lượng ánh sáng mà cảm biến ảnh nhận được và nó rất khó để kiểm soát, đặc biệt khi chụp ảnh pháo hoa. Để có được những bức ảnh đẹp trong trường hợp này, bạn cần chạm vào màn hình và chọn điểm đo sáng chính xác trước khi chụp, sau đó kích hoạt chế độ khóa phơi sáng. Việc khóa phơi sáng sẽ đảm bảo rằng những bức hình tiếp theo mà bạn chụp được cũng sẽ đẹp và đảm bảo độ sáng như nhau.

Để khởi động tính năng này, bạn chỉ cần chọn điểm muốn đo sáng trên màn hình iPhone, sau đó nhấn và giữ điểm đó trên màn hình đến khi ký hiệu AE/AF LOCK màu vàng xuất hiện. Như vậy, iPhone sẽ luôn lấy độ sáng mà bạn đo được ở điểm khoá để làm độ sáng chung cho toàn ảnh.

Tuy nhiên, tính năng này khóa cả điểm lấy nét và độ sáng cùng lúc, do đó điểm đo sáng của bạn sẽ rõ nét nhất trong bức ảnh. Nhưng khi chụp ảnh pháo hoa, các đối tượng thường ở xa so với vị trí chụp, do đó bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng chế độ này.

3. Kiểm tra dung lượng bộ nhớ trước khi chụp

Một bức ảnh chụp đảm bảo chất lượng thường tiêu tốn khá lớn dung lượng của bạn, đặc biệt trong trường hợp chụp ảnh pháo hoa đòi hỏi người chụp phải chụp nhiều và liên tục. Do đó, hãy kiểm tra dụng lượng khả dụng của chiếc iPhone và xóa đi những dữ liệu không cần thiết.

4. Sử dụng chế độ Burst Mode

Nếu giữ nút chụp ảnh trong vài giây, iPhone sẽ chụp nhiều bức ảnh liên tục với tốc độ cao, đây được gọi là chế độ Burst Mode. Theo Apple, một chiếc iPhone 6 có thể chụp đến 10 bức ảnh mỗi giây. Với tốc độ này, bạn sẽ không phải bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đẹp nào, đặc biệt là khi chụp ảnh pháo hoa.

Theo VnReview