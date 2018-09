MC Trấn Thành mê tin nhắn thoại

Không chỉ xuất hiện trong clip quảng cáo Zalo, chàng MC dí dỏm của The Voice Kids còn là fan ruột của ứng dụng thuần Việt này.

Gần đây, cư dân mạng và cộng đồng fan của Trấn Thành xôn xao trước clip Bản tình ca dài 1 phút rưỡi của anh chàng. Trong clip này, Trấn Thành hoá thân thành chàng nho sinh hào hoa phong nhã muốn bày tỏ tình yêu của mình với tiểu thư Thanh Hằng nên đã vẽ bức tranh kèm một câu thơ rất lãng mạn "Nhung nhớ nàng thơ, ngẩn ngơ câu hát". Đáng tiếc, do quá trình vận chuyển, khi bức hoạ tới được tay cô tiểu thư xinh đẹp thì nó đã bị nhoè và câu thơ biến thành "Ai nhớ mà mơ, nhởn nhơ ca hát".

Hiện tượng "tam sao thất bản" có thể được khắc phục triệt để nếu cặp đôi đó ở thời hiện đại và sử dụng ứng dụng tin nhắn thoại của Zalo là khung hình cuối của clip Bản tình ca. Trước đó, khi chưa trở thành đại sứ của nhắn tin thoại Zalo, trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành cũng thường khen ngợi những tiện ích của ứng dụng này.

Ban đầu, MC cho biết anh mê Zalo vì phần mềm này cho phép anh nhắn tin, trò chuyện miễn phí. Ngoài ra, sử dụng phần mềm còn có thể vẽ tranh, gửi tin nhắn thoại. Anh viết: "Mới xài Zalo nè các tình yêu ơi. Nhắn tin miễn phí, trò chuyện, vẽ tranh hoặc gửi tin nhắn thoại đều được hết luôn. Tui mê rồi đó nha". Trong status khác, Trấn Thành tiết lộ rằng mình bị "ghiền tám trên Zalo".

Theo anh, phần mềm này đã giúp anh thỏa mãn sở thích "tám chuyện" của mình: "Bà con cô chú bác có ai bị ghiền 8 trên Zalo giống tui hôn? 8 bằng thư thoại cũng lẹ mà nhắn tin cũng lẹ nữa. Quan trọng hơn hết là được… nhiều chiện!".

Trấn Thành thường xuyên sử dụng tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại của Zalo có nhiều tính năng độc đáo thu hút không chỉ MC Trấn Thành mà còn nhiều người dùng khác. Khi sử dụng tin nhắn thoại, người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc ngồi soạn thảo tin nhắn văn bản thông thường. Điều này đặc biệt phù hợp với công việc của Trấn Thành, nó giúp anh chuyển tải thông điệp yêu thương tới những người thân mọi lúc, mọi nơi mà không làm gián đoạn công việc của mình.

Qua tin nhắn thoại, người dùng có thể biểu hiện cảm xúc, thái độ qua lời nói của mình. Điều này khiến cả người tiếp nhận tin nhắn và người gửi tin nhắn có thể trao và nhận trọn vẹn yêu thương, cảm xúc. Đây là điểm nhấn đáng kể so với tin nhắn văn bản khô khan thông thường. Không chỉ thế, khi trò chuyện bằng tin nhắn thoại, hiện tượng "tam sao thất bản", hiểu nhầm do viết thiếu ký tự hoặc do không bỏ dấu tiếng Việt cũng được khắc phục.

Zalo còn có điểm khác biệt khi cho phép gửi tin nhắn thoại lên đến 5 phút, giúp người dùng truyền tải được nhiều nhất thông tin, cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, hệ thống lọc tạp âm của Zalo giúp chất lượng thoại rõ nét trong các điều kiện thu ồn ào, đảm bảo tiếng nói được truyền tải tốt nhất. Tốc độ nhanh, ổn định cũng là điểm cộng lớn cho ứng dụng này. Với những lợi ích như thế, ứng dụng tin nhắn thoại đã "ghi điểm" với gần 5 triệu người dùng tại Việt Nam.

Không chỉ các tín đồ tuổi teen đam mê ứng dụng này, mà rất nhiều sao Việt cũng "mê mẩn" nhắn tin thoại Zalo. Theo nghiên cứu về giao tiếp của nhà nhân chủng học Leslie Seltzer, Đại học Wisconsin, Mỹ, việc giao tiếp bằng các hình thức bằng giọng nói ảnh hưởng rất tích cực đến việc giảm stress, cải thiện khả năng giao tiếp và bày tỏ cảm xúc của con người.

