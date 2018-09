Mazda BT-50 và Ford Ranger: Mẫu bán tải nào đáng chọn

Hai mẫu xe pick-up của Mazda và Ford hút khách hàng nhất tại thị trường Việt Nam.

Thiết kế ngoại thất

Mazda BT-50 sở hữu kiểu dáng thiết kế thể thao, hầm hố, phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mạ chrome với một thanh ngang bản tớn đem lại cảm giác vững chắc, logo cỡ lớn được đặt trên thanh ngang này. Thân xe nổi bật với những đường gân nổi tạo cảm giác cứng cáp cho chiếc xe, hệ thống đèn pha kiểu mới được tinh chỉnh lại trông sắc nét hơn, cụm đèn hậu phía sau cỡ lớn với những đường cong, tạo cảm giác đồng bộ với hệ thống đèn pha.

Thế hệ mới trên Ford Ranger mang diện mạo thể thao, mạnh mẽ và cuốn hút, đặc biệt ở hệ thống đèn pha, đem lại cảm giác hầm hố cho chiếc xe. Phía trước nổi bật với hệ thống lưới tản nhiệt với những thanh ngang mạ chrome sang bóng cho cảm giác sang trọng, cản trước được thiết kế rộng hơn tạo lên sự liền mạch. Đặc biệt trên phiên bản mới này, xe nổi bật hơn hết nhờ bộ mâm cỡ lớn 18 inch được thiết kế mới ấn tượng là điểm nhấn cho chiếc xe.

Về kích thước, do được sử dụng khung gầm chung, tổng thể cả hai mẫu xe đều không có sự khác biệt. Chiều dài cơ sở của cả hai mẫu bán tải đều ở mức 3.220 mm, tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe của BT-50 lại nhỉnh hơn so với Ranger tới 37 mm, Ford Ranger chỉ đạt mức 200 mm.

Thiết kế nội thất và trang bị tiện nghi

Cả hai mẫu xe bán tải này đều được trang bị những tính năng cơ bản, tuy nhiên khoang nội thất Mazda BT-50 nổi bật hơn và sang trọng hơn hẳn so với mẫu Ford Ranger nhờ hệ thống ghế ngồi bọc da cao cấp, hệ thống ghế ngồi Ford Ranger chỉ được dung chất liệu da pha nỉ.

Cả hai mẫu bán tải này đều trước trang bị những tiện ích như vô-lăng thể thao tích hợp các phím điều khiển, điện thoại rảnh tay, hệ thống giải trí kết nối với dàn âm thanh 6 loa, hệ thống điều hoà tự động 2 vùng động lập, trên Ford Ranger chỉ được trang bị hệ thống điều hoà tự động.

Trang bị động cơ, khả năng vận hành

Cả hai mẫu xe này đều được trang bị khối động cơ Turbo Diesel 3.2L, đi kèm với khối động cơ này là hộp số tự động 6 cấp. Ford Ranger được trang bị khối động cơ Turbo Diesel 3.2L I5 TDCi cho công suất 200 mã lực tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút và mô-men xoắn 470 Nm.

Còn trên mẫu Mazda BT-50, xe cũng được trang bị khối động cơ Turbo Diesel 3.2L DOHC, 5 xi-lanh cho công suất 197 mã lực tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút, kém hơn đối thủ 3 mã lực trong công suất vận hành, tuy nhiên, không đáng kể là bao so với khả năng vận hành của xe.

Ngoài ra, cả hai mẫu còn có lựa chọn phiên bản động cơ 2.2L.

Trang bị an toàn

Mazda BT-50 lại được trang bị hàng loạt những tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống cân bằng điện tử, hệ tống kiểm soát lực kéo, hệ thống chống trượt, hệ thống kiểm soát chống lật, hệ thống kiểm soát trọng tải, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xuống dốc, hệ thống ga tự động, hệ thống an toàn với 4 túi khí và hệ thống phân phối lực phanh điện tử.

Cũng được trang bị những tính năng an toàn tiêu chuẩn như mẫu Mazda BT-50, nhưng Ford Ranger nổi bật hơn hẳn so với đối thủ cùng phân khúc khi được trang bị hang loạt những tính năng tiện ích hiện đại. Hệ thống cảnh báo sai làn đường, hỗ trợ duy trì chạy đúng làn đường, cảnh báo người lái bằng camera và cảm biến để theo dõi và trạng thái của người lái xe khi buồn ngủ và mất kiểm soát của lái xe, xe cũng được trang bị 4 túi khí an toàn.

Theo ICTNews