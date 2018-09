Mazda 3 2017 trình làng ở Thái Lan giá từ 24.000 USD

Chiếc sedan cỡ C nâng cấp nhẹ thiết kế, tích hợp thêm nhiều công nghệ an toàn.

Sau khi ra mắt tại quê nhà Nhật Bản, Mazda mang Mazda 3 tới Thái Lan với những nâng cấp tương tự về thiết kế và công nghệ.

Hãng xe Nhật thiết kế lại lưới tản nhiệt, logo đặt thấp hơn so với phiên bản hiện hành. Đường viền mạ crôm ở lưới tản nhiệt cũng dày hơn và kéo dài tới đèn pha LED mới. Hốc gió trước lớn hơn và đèn sương mù LED kiểu dáng mới. Gương hậu tích hợp đèn xi-nhan LED.

Mazda3 2017 ra mắt tại Thái Lan.

Phía sau, Mazda 3 sedan 2017 giữ nguyên, trong khi bản hatchback thiết kế lại đèn hậu và đèn định vị. Tùy phiên bản, xe có vành 16 hoặc 18 inch hợp kim.

Nội thất tinh chỉnh với vô-lăng thiết kế lại, nhiều nút chức năng giống trên CX-9, phanh tay điện tử thay cho phanh cơ. Công nghệ hiển thị thông tin trên kính lái nâng cấp thành loại đa màu.

Mẫu sedan cỡ C còn có điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí MZD Connect nối tới màn hình cảm ứng 7 inch trên bảng táp-lô, núm xoay điều khiển Commander Control ở khu trung tâm. Một số điểm đáng chú ý khác gồm khởi động không cần chìa, chọn chế độ chạy, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, lẫy sang số trên vô-lăng và kiểm soát hành trình.

Động cơ là loại quen thuộc xăng 2 lít SkyActiv-G cho công suất 163 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 210 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước SkyActiv-Drive. Thị trường Thái Lan không có bản 1,5 lít.

Giống như ở Nhật, Mazda 3 mới tại Thái Lan cũng tích hợp tiêu chuẩn gói SkyActiv-Vehicle Dynamics, bao gồm công nghệ G-Vectoring Control, hệ thống điều chỉnh mô-men xoắn theo góc xoay vô-lăng để duy trì sự ổn định của thân xe khi vào cua.

Kiểm soát hành trình thông minh có chức năng giữ khoảng cách an toàn với xe trước.

Công nghệ an toàn khác gồm 6 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tín hiệu khẩn cấp. Những phiên bản cao cấp có thêm hệ thống hỗ trợ lái i-Activsense với đèn pha thích ứng, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau, hỗ trợ phanh trước-sau trong thành phố, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tài xế mất tập trung và kiểm soát hành trình theo radar.

Với việc nâng cấp thêm công nghệ an toàn, Mazda muốn mẫu sedan cỡ C tạo thêm lợi thế so với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc như Toyota Altis, Honda Civic hay Hyundai Elantra.

Xe có 4 phiên bản gồm 2.0E, 2.0C, 2.0S và cao nhất 2.0SP. Mức giá từ 24.050-31.770 USD. Các bản đều có dáng sedan và hatchback.

>> Ảnh chi tiết Mazda 3 2017 tại Thái Lan

VnExpress