Máy tính bảng Lenovo 'thon thả' giá 6 triệu đồng

S5000 7 inch chỉ nặng 246g, chạy hệ điều hành Android 4.2 sẽ được bán với giá 6 triệu đồng trong tháng 11.

S5000 được đánh giá là một trong số ít các máy tính bảng 7 inch cao cấp mỏng nhất và nhẹ nhất hiện nay. Thân máy dày chỉ 7,9mm, nặng 246g, nhẹ hơn gần 1/5 (khoảng 25%) so với nhiều mẫu máy cao cấp đang được ưa chuộng.

Lenovo S5000 sẽ được bán với giả 6 triệu đồng.

Bề mặt nắp lưng nhám như vải, khắc tinh xảo bằng tia laser cùng viền máy mạ crome. Màn hình 7-inch tấm nền IPS độ phân giải 1280x800, độ sáng 350 nit và góc nhìn rộng 178 độ, giúp bạn chia sẻ những hình ảnh, thước phim với gia đình và bạn bè khá dễ dàng.

Camera trước đạt 1,6 megapixel cho hình ảnh khi chat video có độ phân giải cao, sắc nét và rõ ràng. Camera sau 5 megapixel giúp bạn có những bức hình hoặc quay video khá chất lượng, đồng thời có thể dùng để quét mã QR hay chụp ảnh từ khoảng cách xa mà vẫn tương đối rõ nét.

S5000 sử dụng hệ điều hành Android 4.2 (Jelly Bean) trên nền tảng chíp xử lý lõi tứ Quad-Core 1.2 GHz cho khả năng hồi đáp cao cũng như trải nghiệm người dùng tốt hơn. Máy còn được trang bị kết nối 3G HSPA+ để bạn có thể lướt web kể cả khiđang di chuyển. Hơn nữa, S5000 sử dụng cổng USB "On the Go" giúp bạn có thể mở rộng khả năng lưu trữ của máy, hay thậm chí có thể dùng máy để sạc cho thiết bị khác. Dung lượng pin khá lớn 3.450mAh của máy giúp đáp ứng đầy đủ nhu cầu di động của bạn như lướt web qua Wifi tới 8 giờ, hoặc xem phim HD tới 6h.

Mẫu case dành cho S5000.

Lenovo S5000 được cài sẵn một số ứng dụng cho phép bạn chia sẻ ảnh, phim và tài liệu một cách dễ dàng và tiện lợi, đồng thời bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các phần mềm độc hại, hay giúp sao lưu và khôi phục những dữ liệu quan trọng.

Chiếc máy tính bảng Lenovo S5000 đã sẵn sàng cho đặt hàng trước tại các chuỗi siêu thị điện thoại và máy tính lớn trên toàn quốc, và sẽ lên kệ vào giữa tháng 11 với giá dự kiến là 5.999.000 đồng (đã gồm VAT).

SuZi