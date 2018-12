Máy in ảnh mini Canon giá 3,3 triệu đồng ở Việt Nam

Thiết bị kết nối với điện thoại qua Bluetooth để in ảnh trực tiếp với ứng dụng Canon Mini Print.

Máy in ảnh mini Canon trang bị công nghệ in khô Zink Zero Ink không cần ống mực. Thiết bị sử dụng loại giấy glossy khổ 2x3 inch với khả năng chống bám bẩn và trầy xước. Lớp keo dính ở mặt sau giấy có thể tách ra và có chấn kết dính.

Máy in ảnh mini của Canon có kích thước nhỏ gọn, sử dụng pin đi kèm. Thiết bị có Bluetooth kết nối với điện thoại bằng một nút bấm ở mặt bên. Nhờ đó, người dùng có thể in ảnh từ điện thoại theo kết nối không dây. Smartphone cần cài ứng dụng Canon Mini Print để sử dụng. Nhờ đó, người dùng có thể chụp nhanh hoặc lấy ảnh từ nhiều nguồn album trực tuyến như Facebook, Instagram, Google Drive và Dropbox.

Phần mềm trang bị các công cụ chỉnh sửa ảnh, khung ảnh, các bộ lọc và sticker, cũng như khung chữ giúp người dùng tùy chỉnh trước khi in. Tính năng thay đổi khuôn mặt bằng thực tế tăng cường Augmented Reality hay tùy chọn vẽ nghệ thuật trước khi in.

Ứng dụng Canon Mini Print cung cấp tính năng in ảnh ghép tối đa đến 4 ảnh, hay chức năng in một bức ảnh lớn từ 4 hay 9 bản in.

Máy in ảnh mini của Canon có các phiên bản màu xám, hồng và xanh. Bộ sản phẩm gồm máy in, 10 tờ giấy in ảnh, và một dây sạc. Giá bán là 3,3 triệu đồng.