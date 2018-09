Máy ảnh không gương lật Canon EOS M100 giá hơn 13 triệu đồng

Sản phẩm mới nhất của dòng máy ảnh ống kính rời EOS M chụp ảnh tốc độ và chính xác chuẩn DSLR với tác vụ dễ dàng như dùng smartphone.

Sự kết hợp của cảm biến APS-C CMOS 24,2 megapixel và bộ xử lý hình ảnh Digic 7 giúp hình ảnh đẹp và rõ nét. Cảm biến CMOS AF Dual Pixel tự động lấy nét nhanh cho phép bắt được những khoảnh khắc đắt giá của những vật thể đang di chuyển với độ chính xác cao. Màn hình cảm ứng ba inch, có thể xoay 180 độ và tính năng Creative Assist giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt máy ảnh.

EOS M100 có ba màu xám, đen và trắng. Với trọng lượng thân máy 302 gram, EOS M100 có kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang và các phím chức năng được thiết kế thông minh nhằm tạo sự tiện lợi khi thao tác. Điểm nổi bật của EOS M100 là chế độ chụp chân dung tự động với tính năng Smooth Skin (làm đẹp da). Màn hình cảm ứng ba inch cho phép điều chỉnh nhanh độ sáng, độ nhòe nền, hẹn giờ và lựa chọn cấp độ làm mịn da, việc selfie trên EOS M100 cũng rất dễ dàng.

Tính năng Creative Assist trên EOS M100 giúp đơn giản hóa những thuật ngữ kỹ thuật. Tính năng giúp người dùng dù không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng có thể nhanh chóng làm quen các tính năng và khai thác hết chức năng máy. Nhờ Creative Assist, người dùng có thể tự cài đặt cấu hình và lưu đến 6 tùy chỉnh thường dùng, cũng như trao đổi thông tin cài đặt với các máy ảnh khác giúp ảnh chụp biểu cảm và đa dạng hơn.

Với chế độ HDR Backlight Control, những hình ảnh với ánh sáng yếu hoặc tương phản lớn có thể điều chỉnh để đạt được độ sáng mong muốn. Điều này tạo ra các bức ảnh có cân bằng ánh sáng tốt mà vẫn giữ được nét nổi bật và tăng cường chi tiết trong vùng tối.

Để đảm bảo tốc độ chụp và độ chính xác cao, Dual Pixel CMOS AF sử dụng công nghệ lấy nét tự động (AF) khi rà chụp đối tượng. Ngoài ra, tính năng chạm lấy nét AF còn cho phép tùy chỉnh nhanh chóng các khu vực cần lấy nét chỉ bằng một cú chạm vào màn hình LCD, đặc biệt ở chế độ chụp cận cảnh và chân dung. Tốc độ chụp liên tục của EOS M100 được cải thiện lên đến 6,1 hình mỗi giây ở chế độ cố định điểm AF và 4 hình mỗi giây ở chế độ AF thay đổi liên tục khi chụp các đối tượng di chuyển nhanh.

Bộ xử lý hình ảnh Digic 7 cho phép nâng dải ISO lên đến 25.600, giúp người dùng vẫn có những bức ảnh đẹp, ít bị nhiễu sáng khi phải chụp trong điều kiện ánh sáng không tốt.

EOS Movie tạo ra video chuẩn Full HD tối đa với 60 khung hình mỗi giây. Sự kết hợp của công nghệ Dual Pixel CMOS AF với ống kính STM và chế độ lấy nét AF nhanh và mượt mà tạo ra những thước phim đẹp. Tính năng chống rung kết hợp (Combination IS) cho những đoạn phim ổn định ngay cả khi máy rung lắc hay ống kính không có chức năng ổn định hình ảnh. Ngoài ra, tính năng Time-Lapse Movie cho phép người dùng quay được những cảnh quay thời thượngvới những chuyển động vật thể qua thời gian quay nhanh như chuyển động của đám mây hay dòng xe chuyển động trên giao lộ đông đúc. Tính năng này cũng cho phép tự động điều chỉnh phơi sáng theo chế độ ánh sáng phong cảnh.

Với khả năng kết nối Wi-Fi, NFC và ứng dụng Canon Image Getaway, người dùng có thể dễ dàng kết nối camera với thiết bị thông minh. Ứng dụng Canon Camera Connect thuận tiện giúp người dùng điều chỉnh các chế độ máy ảnh như tốc độ màn trập, thời gian lấy nét, chế độ hẹn giờ... từ ngay điện thoại di động theo thời gian thực.

Ngoài ra, máy còn tích hợp Bluetooth điện năng thấp hỗ trợ duy trì kết nối liên tục với thiết bị thông minh, giảm lượng điện năng tiêu thụ xuống mức thấp. Với kết nối liên tục, người dùng có thể xem ảnh và chụp ảnh từ xa ngay cả khi camera đang ở chế độ tự động tắt. Các thiết bị thông minh có Bluetooth có thể kích mở camera, sau đó kết nối Wi-Fi để tìm ảnh, xem ảnh hoặc chụp ảnh từ xa (với chế độ Live View). Người dùng còn có thể sử dụng Bluetooth để thực hiện chế độ chụp ảnh từ xa cơ bản (không sử dụng chế độ Live View), quản lý việc phát và trình chiếu ảnh khi camera được kết nối với TV hoặc máy chiếu thông qua các thiết bị thông minh.

Máy ảnh EOS M100 có sẵn ba lựa chọn ống kính là EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM + EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM và ống EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM + EF-M22 f/2 STM.

Đối với những người sử dụng EOS DSLR hiện tại, ngàm gắn ống kính Mount Adapter (bán riêng) cho phép máy tương thích hoàn toàn với hơn 70 ống kính EF / EF-S.

EOS M100 bán ra đầu tháng 10 với giá 13.250.000 đồng.