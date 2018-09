Lý do Apple cần ra mắt iPad Pro

Tablet màn hình lớn đang được công ty Mỹ nghiên cứu và sớm đưa ra thị trường trong thời gian tới.

iPad Air đã ra mắt đến thế hệ thứ hai. So với đời đầu tiên, máy mỏng đi, giảm từ 7,5 mm xuống chỉ còn 6,1 mm - ngoài ra nó còn được trang bị cảm biến vân tay Touch ID, vi xử lý mạnh hơn. Chiếc iPad Mini 3 cũng được cập nhật nhẹ. Song song đó, Apple vẫn còn đang bán iPad Air, iPad Mini và thậm chí là cả iPad Mini 2, chưa kể đến chuyện doanh số iPad bắt đầu bị "ăn mất" bởi những thiết bị của chính Apple như iPhone 6 Plus và MacBook Air. Chính vì thế, đây là thời điểm Apple cần phát triển iPad theo một hướng mới.

Thị trường di động thay đổi

Khi Steve Jobs hé lộ iPad hồi năm 2010, iPhone 4 có màn hình chỉ 3,5 inch, các sản phẩm Android khác cũng chỉ có màn hình cỡ này hoặc lớn nhất là 4 inch, trong khi MacBook Air chưa gây sức hấp dẫn với người dùng mạnh, cả về sức mạnh lẫn thời lượng dùng pin. Nhờ những yếu tố trên, iPad đã tạo ra một cú hit trên toàn ngành công nghiệp di động.

Hiện tại, MacBook Air đã nhẹ hơn, pin lâu hơn trong khi vẫn gia tăng sức mạnh nhờ CPU Intel Haswell (mẫu 13 inch có thời lượng pin lên tới 12 tiếng). iPhone 6 Plus sở hữu màn hình to 5,5 inch độ phân giải FullHD với chế độ xoay ngang gần giống như iPad. Khả năng xử lý của chiếc điện thoại này cũng chẳng thua kém gì iPad. Những gì iPad làm được, iPhone 6 Plus cũng làm được.

Việc rút ngắn khoảng cách giữa điện thoại, máy tính và iPad đã tạo ra một vấn đề lớn đối với Apple. Doanh số trong quý III/2014 của dòng tablet này giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số iPhone cao ngất ngưởng và đóng góp hơn 50% doanh thu của toàn công ty. Nếu gọi Apple là một "công ty iPhone" cũng chẳng sai và điều này đáng lo ngại cho số phận của iPad.​

Thời gian nâng cấp thiết bị

Một số người không nghĩ rằng iPad bị sút giảm doanh số là do iPhone và MacBook Air. Thay vào đó, họ cho rằng nguyên nhân đến từ việc người dùng không nâng cấp iPad thường xuyên như hai sản phẩm còn lại. iPad 1 vẫn hoàn thành rất tốt những tác vụ cơ bản như lướt web, nghe nhạc, xem phim, email. Trong khi đó, việc thực thi những tác vụ này trên một chiếc iPhone đời đầu tiên lại rất khó khăn. Nhiều người sau khi nâng cấp iPad cũng để lại những model cũ hơn cho người quen.

Nếu mọi người tiếp tục nâng cấp thiết bị của mình ở khoảng cách xa hơn, có thể 3-4 năm ở iPad so với 1-2 năm của iPhone, Apple sẽ vẫn gặp rắc rối. Với những người chỉ cần nhu cầu cơ bản, iPad thế hệ mới chỉ đơn giản là một sản phẩm được Apple giới thiệu hoành tráng trên sân khấu.

Với một số ít người khác, những người thích chụp ảnh đẹp bằng máy tính bảng, những người thích màn hình Retina, những người khoái thiết bị càng mỏng nhẹ càng tốt, thì họ sẵn sàng chi tiền để nâng cấp iPad mỗi năm. Tuy nhiên, họ chỉ là số ít.

Sự xuất hiện của các đối thủ

4 năm trước, trên thị trường không có nhiều máy tính bảng, những chiếc vừa mạnh vừa ấn tượng như Surface Pro 3 lại càng hiếm. Khi đó, iPad có rất nhiều đất để tung hoành mà không lo lắng đến việc bị cạnh tranh. Samsung, Sony cũng có những chiếc tablet màn hình to với tính năng nhiều hơn so với iPad, ít nhất là ở khía cạnh phần mềm cài sẵn. Một số máy còn chạy được cả Windows 8.1 đầy đủ nên phục vụ công việc tốt hơn, từ đó trở thành một sản phẩm hấp dẫn với nhiều cơ quan, tổ chức. Những thiết bị như Surface Pro 3 đã giúp họ chỉ cần mang một thiết bị nhưng vẫn đảm đương đủ chức năng của laptop và tablet.

Để mất thị phần của mảng doanh nghiệp là một việc nguy hiểm với Apple, bởi mảng này có những khách hàng tiềm năng sẵn sàng chi cả triệu USD để đảm bảo rằng công nghệ giúp họ kinh doanh tốt hơn. Họ cũng chính là những người sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để phát triển hoặc mua ứng dụng về cho nhân viên dùng, một nguồn tin béo bở mà không ai có thể bỏ qua.

Có thể MacBook Air và iPad đều là hai sản phẩm tốt, nhưng chúng vẫn là hai thiết bị tách biệt nhau. Bạn sẽ cần hai bộ sạc, cầm chúng ở hai tay khác nhau và chính những lý do như thế này làm người ta cảm thấy bất tiện. Ngày nay Apple đang cố gắng mang iOS và OS X lại gần với nhau, nhưng sự kết hợp vẫn chưa được nhuần nhuyễn như một chiếc máy hai trong một được.

Tất cả lý do nói trên là nguyên nhân Apple cần ra mắt một chiếc iPad Pro. Thiết bị này được cho là đang nằm trong phòng thí nghiệm bí mật của hãng với màn hình 12,2 inch hoặc 12,9 inch, ngang ngửa với Surface Pro 3 và hoàn toàn có thể sánh ngang với những chiếc laptop bình thường. Apple có thể sẽ tạo ra một thứ vừa kết hợp những gì tinh túy nhất của máy tính bảng, vừa có đầy đủ tính năng như một cái laptop. Tin rò rỉ cho rằng Apple sẽ ra mắt iPad Pro vào đầu hoặc giữa năm sau.

iPad Pro khi ra đời cũng sẽ giúp Apple chiếm lấy miếng bánh to trong thị trường doanh nghiệp. Hiện nay nhiều phần mềm chưa được viết riêng cho iOS và đây chính là lý do khiến nhiều công ty chưa thể đưa iPad vào quy trình làm việc thường ngày. Trong khi đó, với một thiết bị có thể chạy cả iOS lẫn OS X như lời đầu kèm theo một màn hình to hơn, những ứng dụng dành riêng cho đối tượng khách hàng này sẽ ngày càng nhiều hơn. Apple mới đây cũng đã bắt tay với IBM để phát triển các ứng dụng dạng doanh nghiệp và biết đâu đó lại là hành động chuẩn bị cho iPad Pro.

Hiện chúng ta vẫn chưa rõ liệu iPad Pro có thật sự được Apple tung ra thị trường hay không. Tuy nhiên, những tin rò rỉ cho thấy rằng ít nhất Apple đang lo lắng cho số phận của iPad trong tương lai xa và hãng đang nỗ lực để đưa ra một giải pháp cho chuyện đó. Khi iPad Pro ra mắt, chắc chắn nó cũng sẽ lại ăn vào thị phần của MacBook, nhưng Apple không bao giờ lo ngại chuyện đó, cũng như khi hãng mạnh dạn để cho iPhone ăn vào thị phần iPod vậy.

Tất nhiên Apple không cần phải vội. Với doanh số 13 triệu iPad được bán ra chỉ trong vòng ba tháng, hãng vẫn có thể thư thả phát triển sản phẩm Pro của mình cho hoàn thiện hơn, nhưng xu hướng sắp tới dường như sẽ là một đường dốc xuống. Và nhiều khả năng, iPad Pro sẽ là thứ giúp đảo ngược xu hướng này.

Theo Tinh Tế