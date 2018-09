Loạt smartphone ra mắt tại Việt Nam đầu tháng 11

Bộ đôi iPhone 7, Moto Z Play, S1 hay Dtek 60 được giới thiệu tại thị trường trong nước.

1. Apple iPhone 7 và 7 Plus

Ngày 11/11, bộ đôi smartphone bắt đầu mở bán tại Việt Nam qua hệ thống đại lý. iPhone 7 và 7 Plus không có nhiều khác biệt về thiết kế so với thế hệ trước. Tuy nhiên, các tính năng mới được Apple nâng cấp khá đồng bộ trên thiết bị mới, đặc biệt là phiên bản iPhone 7 Plus. Camera kép, hai màu đen mới, khả năng chống nước, nút Home cảm ứng lực, thời lượng pin cải thiện, bộ nhớ trong tối thiểu nâng từ 16GB lên 32GB hay RAM 3GB là những điểm "ăn tiền" của iPhone 7 Plus.

2. Lenovo Moto Z Play

Moto Z Play là thiết bị thứ ba của dòng Moto Z được giới thiệu tại Việt Nam. Máy có thiết kế kim loại kết hợp kính cường lực. Smartphone của Lenovo được trang bị màn hình 5,5 inch Super Amoled độ phân giải Full HD. Moto Z Play chạy hệ điều hành Android 6.0 trên nền tảng chip Snapdragon 625, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Cảm biến vân tay được bố trí ở mặt lưng. Máy sở hữu camera 5 và 16 megapixel, pin 3.510 mAh.

3. W-mobile S1

Smartphone đến từ thương hiệu Hàn Quốc sở hữu vỏ kim loại nguyên khối với hai màu vàng hồng và vàng. Cảm biến vân tay đặt ở lưng có thể nhận diện khi màn hình tắt.

Màn hình 5,5 inch với độ phân giải Full HD. Điểm mạnh của W-mobile S1 là dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB tốt hơn. Máy chạy Android 6.0 với giao diện được tuỳ biến lại. Thiết bị của W-mobile hỗ trợ kết nối 4G LTE, hai SIM. W-mobile S1 sở hữu hai camera 5 và 13 megapixel. Máy có pin dung lượng 3.000 mAh.

4. Blackberry Dtek60

Dtek60 lên kệ tại Việt Nam từ ngày 15/11 với giá 13,99 triệu đồng. Thiết bị sở hữu chip xử lý Qualcomm Snapdragon 820, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB kèm màn hình 5,5 inch Quad HD. Camera sau 21 megapixel, lấy nét bằng laser. Máy ảnh trước 8 megapixel.

Máy có thiết kế viền kim loại, mặt lưng bằng kính bóng bẩy. Điểm nhấn ở mặt sau là cụm camera cỡ lớn được thiết kế lồi. Dtek60 sử dụng phiên bản hệ điều hành tùy biến của Android 6.0 Marshmallow với một số ứng dụng độc quyền từ BlackBerry.

Trọng Nghĩa