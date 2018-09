Loạt sản phẩm hot tại Canon Expo 2017 ở TP HCM

Triển lãm mở cửa từ 9-21h trong 4 ngày từ 26-29/10 với những màn trình diễn công nghệ, chương trình giải trí và hoạt động tương tác.

Canon Expo 2017 khai mạc ngày 26/10. Ảnh: NS.

Canon trưng bày các thiết bị hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như bộ cảm biến CMOS 120 megapixel và 250 megapixel, máy in 3D, rạp chiếu phim từ các máy chiếu 4K. CMOS 120 megapixel và 250 megapixel có thể tạo ra hình ảnh có kích thước lớn bằng một sân bóng đá và được ứng dụng vào hệ thống camera an ninh trong tương lai.

Máy in sản phẩm 3D hàng đầu của Canon MARV cũng có mặt ở triển lãm. Ngoài ra, khách tham quan được chiêm ngưỡng những mẫu in trên kính, sắt, gỗ, thủy tinh, đá được in từ máy in trên mọi chất liệu của Canon.

Công ty cũng đem đến Canon Expo 2017 máy in khổ lớn imagePROGRAF PRO-540 với thiết kế đặc trưng nổi bật với đường đỏ đậm giống các ống kính cao cấp của Canon. Đây là máy in khổ lớn mực 12 màu chuẩn Chrome Optimiser giúp tối ưu hóa màu sắc, đầu in FINE thế hệ mới giúp tiết kiệm thời gian và cho hình ảnh độ phân giải cao. Máy thiết kế hai hộc cuộn giấy giúp linh động trong việc chuyển đổi vật liệu in.

Lần đầu tiên, Canon giới thiệu hệ thống camera network phân giải cao, với góc nhìn siêu rộng, có khả năng nhìn xuyên bóng đêm, bắt chuyển động trong môi trường tối. Thế hệ camera giám sát đời mới được kế thừa các ưu điểm của ống kính Canon, cho hình ảnh chất lượng cao, góc quan sát rộng, độ bảo mật cao, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư và khả năng quan sát trong điều kiện gần như không có ánh sáng mà mắt thường khó thấy được.

Canon Expo 2017 có phần biểu diễn của Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Min, Soobin Hoàng Sơn, Isaac, Quốc Thiên...

Tóc Tiên biểu diễn ở Canon Expo 2017. Ảnh: NS.

Với máy soi đáy mắt và chụp nhãn cầu, khách thăm quan được đo khúc xạ và in ảnh nhãn cầu mắt miễn phí, được nhân viên y tế tư vấn về mắt. Một khu cinema zone với thiết kế công nghệ chuẩn rạp chiếu phim giúp khách tham quan trải nghiệm lịch giải trí trọn gói với phim và game trên nền thiết bị máy chiếu 4K. Những chương trình workshop nhiếp ảnh với các nhiếp ảnh gia danh tiếng như Hải Đông, Hải Thanh, Hồ Vũ, Nhựt Hùng, Minh Hòa...

Canon đưa ra mức ưu đãi khủng khi mua một số sản phẩm Canon lên đến 49%, đồng thời kiểm tra và bảo dưỡng máy ảnh, ống kính Canon miễn phí. Canon EOS 6D Mark II và 5D Mark IV giảm giá từ 6-14 triệu, kèm quà tặng trị giá 3,5 triệu đồng.