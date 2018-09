Lộ diện iPhone 6C với nâng cấp loa ngoài, đèn flash

Hình ảnh mặt lưng của điện thoại màu hồng được cho là của iPhone 6C với thay đổi về đèn flash, loa ngoài.

Mới đây, tờ Digi Times tiết lộ Apple dự kiến ra mắt ba phiên bản iPhone mới vào nửa cuối năm nay. Bên cạnh iPhone 6S và 6S Plus sẽ là phiên bản 6C sử dụng vỏ nhựa, cấu hình thấp với giá thành rẻ hơn. iPhone 6C được cho là sẽ có màn hình 4 inch giống như các thế hệ cũ 5C hay 5S nhưng lại sử dụng chip A8 như iPhone 6 và 6 Plus.

Nguồn tin từ Supplier Future tung hai hình ảnh so sánh iPhone 5C và điện thoại được cho là iPhone 6C. Nhìn từ mặt sau, sự khác biệt chỉ là đèn flash trợ sáng phía sau có hình bầu dục giống iPhone 5S, có thể là loại đèn kép hai tông màu hỗ trợ chụp ảnh thiếu sáng. Ở cạnh dưới, các lỗ loa ngoài được khoét thành hai hàng và được bố trí hai bên của cổng sạc lightning thay vì một bên như trên iPhone 5C.

Theo chu kỳ ra mắt sản phẩm của Apple, iPhone 6C dự kiến trình làng tháng 9 năm nay. Giá bán của máy từ 400-500 USD.

LG Display là công ty được Apple chọn làm đối tác cung cấp màn hình cho hai phiên bản iPhone 6S và 6C. Trong khi đó, màn hình của phiên bản iPhone 6S Plus sẽ được Sharp cung cấp. Về gia công và lắp ráp, Foxconn và Pegatron sẽ chịu trách nhiệm với iPhone 6S và 6S Plus. iPhone 6C sẽ do công ty Wistron đảm trách.

Trọng Nghĩa