Lộ diện HTC One M8 mini

Phiên bản thu nhỏ của One M8 có cấu hình thấp hơn và camera đơn thay vì camera kép phía sau như bản gốc.

HTC One M8 mini. Ảnh: Weibo.

Theo PhoneArena, bên cạnh mẫu One M8 phiên bản vỏ nhựa, HTC chuẩn bị tung ra thị trường chiếc One M8 mini. Hình ảnh thực tế của One M8 mini vừa được trang Weibo của Trung Quốc đăng tải. Theo đó, One M8 mini có hình dáng về cơ bản là giống với One M8 nhưng nhỏ hơn một chút và chỉ có camera đơn thay vì camera kép ở phía sau. Camera sạu của One M8 mini được cho là có độ phân giải 13 megapixel và không được trang bị công nghệ UltraPixel như bản gốc.

Về cấu hình, One M8 mini có màn hình 4,5 inch độ phân giải HD 720p, chip xử lý Snapdragon 400 tốc độ 1,4 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB. Máy sử dụng giao diện Sense 6.0 UI và chạy hệ điều hành Android 4.4 KitKat.

Dự kiến, HTC One M8 mini sẽ được bán ra trong tháng năm này ở nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn chưa công bố mức giá của sản phẩm.

Mika