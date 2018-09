Lộ ảnh thực tế HTC One M9 Plus

Mẫu smartphone màn hình lớn của HTC được cho là sử dụng chip MediaTek sẽ ra mắt vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 4.

HTC One M9 Plus có thêm nút Home so với One M9. Ảnh: Phandroid.

Tại MWC 2015 vừa qua, HTC tung ra mẫu điện thoại One M9 mà không hề đả động gì tới chiếc One M9 Plus được nhiều người đồn đoán với tên gọi HTC Hima Ultra. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tài khoản Twitter @upleaks, One M9 Plus sẽ được HTC cho ra mắt vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Về thiết kế, One M9 Plus không thay đổi gì nhiều so với One M9. Điểm khác biệt lớn nhất là trên máy xuất hiện nút Home trang bị công nghệ cảm biến vân tay.

One M9 Plus có màn hình 5,2 inch, độ phân giải Quad HD. Máy được trang bị vi bộ xử lý 8 nhân MediaTek MT6795 nền tảng 64-bit, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Cụm camera kép sau máy có độ phân giải 20,7 megapixel và 2,1 megapixel. Máy ảnh trước có độ phân giải 13 megapixel. One M9 Plus chạy hệ điều hành Android 5.0.2 với giao diện Sense 7.0 và có pin dung lượng 2.840 mAh.

Mika