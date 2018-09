Lộ ảnh ốp lưng iPhone 6

Hình ảnh rò rỉ chiếc vỏ ốp cho thấy smartphone mới của Apple dài hơn nhiều so với thế hệ trước.

Vỏ ốp của iPhone 6 bên cạnh iPhone 5S.

Mới đây một nhà sản xuất phụ kiện điện thoại của Nhật Bản gây chú ý khi cho đăng tải hình ảnh thiết kế vỏ iPhone 6 trên trang 9to5mac. Với những hình ảnh vừa được tiết lộ, dễ thấy iPhone 6 có chiều dài vượt trội so với iPhone 5S nhưng chiều ngang chỉ to hơn một chút để đảm bảo người dùng vẫn có thể sử dụng dễ dàng bằng một tay. Bên cạnh kích cỡ lớn hơn, iPhone 6 cũng sẽ mỏng hơn so với iPhone 5S.

Thời gian vừa qua có nhiều thông tin cho rằng Apple sẽ giới thiệu hai phiên bản iPhone 6 vào cuối năm nay. Phiên bản thứ nhất có màn hình 4,7 inch, độ dày chỉ 0,22 inch và sử dụng chip xử lý A8, tốc độ 2,6 GHz. Phiên bản thứ hai được cho là có màn hình lớn 5,5 inch.

Việc các mẫu vỏ ốp được giới thiệu trước khi các sản phẩm di động ra mắt chính thức không phải là chuyện hiếm. Nhiều hãng smartphone thường cung cấp mẫu thử của mình cho các nhà sản xuất phụ kiện để thiết kế vỏ bảo vệ, bao da trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Trong quá khứ, các phụ kiện của iPhone 5S, iPad Air hay iPad Mini cũng từng được giới thiệu trước khi các sản phẩm này ra mắt.

iPhone 6 sẽ lớn hơn khá nhiều thế hệ trước.

Mika