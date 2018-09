LG tặng 20 điều hòa xua muỗi để phòng bệnh ở Hưng Yên

Điều hòa tính năng hữu ích của LG giúp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh do muỗi.

Ngày 18/10, LG Electronics Việt Nam tổ chức trao tặng điều hòa và khởi động dự án “Phòng ngừa dịch bệnh do muỗi” tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Dự án phi lợi nhuận vì an sinh cộng đồng do tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam đề xuất và tập đoàn LG Electronics Việt Nam tài trợ toàn bộ kinh phí.

Tổng Giám đốc LG Electronics Việt Nam Kim Young Lak tặng 20 điều hòa xua muỗi ở Hưng Yên. Ảnh: EB.

Công ty trao tặng 20 điều hòa xua muỗi cho bệnh viện huyện tại Tiên Lữ. Dòng điều hòa có tính năng xua muỗi dựa trên nguyên lý phát ra sóng siêu âm sạch ở tần số thấp, làm giảm khả năng phát hiện khí carbon dioxide của muỗi và khiến hệ thần kinh của muỗi không thể nhận diện được con người.

Dự án “Phòng ngừa dịch bệnh do muỗi” hỗ trợ cơ quan y tế, chính quyền địa phương thực hiện biện pháp phòng chống muỗi và dịch bệnh do muỗi gây ra cho người dân tại hai xã Lệ Xá và Trung Dũng thuộc huyện Tiên Lữ. Dự kiến 30.000 người dân trong và quanh khu vực được hưởng lợi ích từ dự án.

Tổng Giám đốc LG Electronics Việt Nam Kim Young Lak cho hay trong 20 năm qua LG luôn tích cực tham gia vào hoạt động cộng đồng tại Việt Nam.

1,5 tỷ đồng tài trợ giải ngân trong ba tháng sử dụng cho hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, cải thiện hệ thống thoát nước, rác thải, mua thuốc và thiết bị y tế phòng chống muỗi.

Trong thời gian ba tháng, số tiền này được sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, cải thiện hệ thống thoát nước, rác thải, mua thuốc và các thiết bị y tế phòng chống muỗi. Dự kiến có khoảng gần 30.000 người trong và xung quanh khu vực dự án được hưởng lợi ích từ việc này.

Trọng Nghĩa