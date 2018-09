LG 'đá đểu' Samsung Galaxy S6 Edge

Công ty LG tại Jordan chế giễu sản phẩm của đối thủ Samsung sau khi trên mạng xuất hiện video chiếc S6 Edge bị bẻ cong.

Mẫu điện thoại LG G Flex 2. Ảnh: Dailytech.

Mới đây, LG Jordan công khai "đá xoáy" Samsung khi đăng hình ảnh quảng cáo cho chiếc LG G Flex 2 trên Twitter. "Những đường cong thực sự có ý nghĩa", LG viết lời chú thích cho hình ảnh mang thông điệp "LG G Flex 2 take the edge off" (LG G Flex 2 không giới hạn).

Với thông điệp này, LG không chỉ đề cao sản phẩm của mình mà còn gián tiếp chê mẫu điện thoại Galaxy S6 Edge của Samsung. Gần đây, trên mạng xuất hiện đoạn video Galaxy S6 Edge cũng bị bẻ cong giống Apple iPhone 6 Plus gây xôn xao giới công nghệ. Bên cạnh đó, LG cũng muốn nhấn mạnh rằng màn hình của Galaxy S6 Edge chỉ là cong hai cạnh còn màn hình của LG G Flex mới là cong thật sự

LG đăng hình ảnh quảng cáo cho mẫu G Flex 2 trên Twitter.

"Đá đểu" đối thủ không còn là một chiêu xa lạ với các công ty trên thị trường smartphone thế giới. Năm 2010, Motorola châm ngòi cho cuộc khiêu khích tay đôi với Apple sau khi Steve Jobs tuyên bố iPhone 4 không bắt được sóng là do người dùng cầm máy sai cách. Motorola sau đó mua hẳn một trang trên tờ New York Times để quảng cáo về thiết kế hai ăngten của chiếc Droid X với nội dung “cho phép bạn cầm điện thoại theo bất cứ cách nào và dù sử dụng nó ở bất cứ đâu vẫn có thể nghe gọi rõ ràng”.

Để đáp trả đối thủ, vài tuần sau, Apple tặng miễn phí ốp lưng cao su chống sốc cho người dùng iPhone 4. Ốp lưng này được cho là để thay thế vai trò của chiếc ăngten giúp người dùng tránh được hiện tượng mất sóng. Một lần nữa, Motorola mua nguyên trang quảng cáo trên tờ New York Times với tiêu đề “Không cần ốp” ngay bên trên hình ảnh chiếc Droid X.

Samsung cũng từng công kích iPhone với đoạn phim quảng cáo đoàn người chờ đợi để mua chiếc điện thoại thế hệ mới của Apple nhưng lại tình cờ nhìn thấy một chiếc Samsung có màn hình to hơn khiến họ ngắm nhìn với vẻ thèm thuồng. Đoạn phim này được Samsung tung ra hồi tháng 11/2011 để quảng cáo cho mẫu điện Galaxy S II.

Mika