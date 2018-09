Laptop siêu bền, màn hình gập của Dell

Laptop mới của Dell có thể chịu va đập khi rơi từ độ cao 1m80, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt với giá bán từ 75 triệu đồng.

Dell Latitude Extreme 14. Ảnh: Dell.

Dòng máy Dell Latitude Extreme được bổ sung hai phiên bản siêu bền trong đó một thiết bị có màn hình 14 inch và phiên bản 12 inch. Sản phẩm được xây dựng để chịu thời tiết khắc nghiệt đặc biệt dành cho quân đội hay cứu hộ khẩn cấp với khả năng tin cậy và độ bền cao.

Kết hợp giữa polyme đặc biệt và hợp kim magie, hai mẫu máy tính mới của Dell có khả năng chịu va đập khi rơi ở độ cao 1m80. Thiết bị hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ âm 29 độ C đến 63 độ C nhờ hệ thống quạt tản nhiệt QuadCool do Dell phát triển. Để có khả năng chống chịu ấn tượng như vậy, Dell đã phải làm vỏ máy dày hơn trong đó phiên bản 12 inch nặng 2,72 kg đi kèm pin 4 cell và phiên bản 14 inch nặng 3,54 kg với pin 6 cell.

Hai mẫu máy tính mới của Dell trang bị chip xử lý Intel Haswell, bộ nhớ RAM tùy chọn từ 4 GB đến 16 GB, ổ cứng thể rắn lên đến 512 GB và webcam độ phân giải HD. Phiên bản 12 inch còn được Dell thiết kế màn hình lật tương tự Dell XPS 12 để biến thiết bị thành máy tính bảng. Màn hình này hỗ trợ cảm ứng đa điểm ngay cả khi dùng với găng tay dày.

Dell Latitude Extreme 12 bắt đầu bán tại Mỹ với giá khởi điểm từ 3.649 USD trong khi đó phiên bản 14 inch sẽ bán từ giữa tháng tư với giá từ 3.499 USD.

>> Ảnh máy tính siêu bền Dell Latitude Extreme

Thế Đình