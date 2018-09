Laptop 'hàng khủng' của Asus giá 28 triệu đồng

Dòng laptop giải trí đa phương tiện N series vừa có thêm phiên bản mới VivoBook Pro N552VX tại thị trường Việt Nam.

N series là thế hệ laptop giải trí đa phương tiện cao cấp với cấu hình mạnh nhất hiện nay từ Asus với thông số ấn tượng gồm màn hình chuẩn 4K, RAM 8GB, bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 6, cổng USB Type-C 3.1, đồ họa Nvidia GeForce GTX 950M cùng thiết kế nhôm nguyên khối.

VivoBook Pro N552VX trang bị vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 6, RAM DDR4 8GB, màn hình độ phân giải 4K 3.840 x 1.260 pixel. Thế hệ đồ họa Nvidia GTX 950M loại bỏ tình trạng giật lag hay đứng hình khi xử lý game nặng. Công nghệ độc quyền SonicMaster cho chất lượng âm thanh vòm, phần mềm âm thanh AudioWizard giúp người thưởng âm tùy chỉnh 6 chế độ thiết lập sẵn để xem phim, nghe nhạc, chơi game, nghe thuyết trình...

Máy có thiết kế nhôm nguyên khối, mặt lưng máy sử dụng họa tiết Zen những đường tròn đồng tâm. Mặt bàn phím và chiếu nghỉ tay với một mạng lưới loa khắc tinh xảo lan tỏa rộng trên đế bàn phím gợi hình ảnh của những đường sóng âm do SonicMaster mang lại. Lưới loa này vừa đóng vai trò cung cấp nguồn âm thanh, đồng thời nâng tính thẩm mỹ. Nắp máy dễ dàng đóng mở, logo có đèn phát quang, bàn phím nguyên cụm liền khối có đền nền với cấu trúc chắc.

VivoBook Pro N552VX được trang bị cổng USB Type-C 3.1, cho tốc độ 10Gbits/s, gấp hai lần so với USB 3.0 và 20 lần so với USB 2.0. Ổ đĩa SSD chuẩn PCIe của N552VX có tốc độ đọc và ghi dữ liệu nhanh gấp 16 lần so với chuẩn SATA 3 thông thường.

Sản phẩm có màu xám bạc, tích hợp sẵn Window 10 Home và được bán với giá 27.990.000 đồng.

Trọng Nghĩa