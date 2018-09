Kia Morning X-line và Mazda CX-5 2018 sắp trình làng ở Việt Nam

Hai mẫu xe ăn khách của Trường Hải dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam cuối năm 2017.

Bắt đầu từ tháng 10, thị trường ôtô đón nhận một làn sóng ra mắt xe mới bên cạnh xu hướng giảm giá xe lắp ráp trong nước. Khởi đầu là Toyota với mẫu Camry 2017, tiếp đến lần lượt Altis, Innova mới ra mắt đều đặn sau đó. Honda cũng không kém cạnh khi công bố CR-V 2017 ngay trong tháng 11 trước khi bán vào tháng 1/2018.

Sau Honda, Toyota, động thái mới đây của Trường Hải khiến mọi con mắt còn lại đổ dồn về Kia và Mazda. Hai thương hiệu có tên tuổi của Trường Hải đang chuẩn bị ra mắt hai mẫu xe mới là Kia Morning X-line và Mazda CX-5 All New 2018.

Sự quan tâm không chỉ đến từ người tiêu dùng mà còn các đối thủ trên thị trường bởi đây là hai mẫu xe du lịch bán chạy nhất của Trường Hải suốt nhiều tháng nay. Kết thúc tháng 10, Kia Moring bán được 715 chiếc, nâng tổng số bán cả 10 tháng của năm 2017 là 8.688 xe. Mazda CX-5 bán được 1.158 xe, vươn lên dẫn đầu so với các xe Mazda khác và nâng tổng số bán được là 6.910 xe.

Kia Morning X-Line

Kia Morning hiện được Thaco bán ra với 4 phiên bản, trong đó chỉ có duy nhất một bản Si AT sử dụng hộp số tự động. X-Line có thể coi là bản nâng cấp của bản Si AT.

Những thay đổi diện mạo của Kia Morning X-Line AT so với bản Si AT đến từ cản trước, cản sau với ốp bạc và ống xả kép đặt giữa. Nóc xe, cánh gió sau và gương chiếu hậu đều được sơn đen.

Nội thất xe Morning X-Line cũng có vài thay đổi nhỏ như ghế da phối hai tông màu. Trong khi đó, ngoại thất xe sẽ có 7 màu sơn tuỳ chọn, nổi bật nhất là màu cam.

Động cơ xe vẫn là loại 4 xy-lanh, dung tích 1,25 lít, sản sinh công suất cực đại 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Phiên bản Morning X-Line được bổ sung thêm túi khí ghế phụ và camera lùi. Ngoài ra, xe vẫn có các hệ thống ABS và EBD cơ bản.

Trên một số diễn đàn, một số sale cho biết xe Kia Morning X-Line ra mắt vào ngày 18/11 tới đây với giá bán dự kiến cao hơn bản Si AT từ 10-15 triệu đồng. Kia Morning Si AT hiện bán giá 392 triệu đồng.

Mazda CX-5 All New 2018

Mazda CX5 All New 2018 được phân phối tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản 2.0 2WD và 2.5 2WD, 2.5 AWD. Tất cả động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn cùng hệ dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Đây là thế hệ thứ hai của CX-5 ra mắt lần đầu vào tháng 11/2016 tại triển lãm Los Angeles Auto Show. So với phiên bản Mazda CX-5 hiện tại, xe mới có một số thay đổi về ngoại thất như phần đầu xe, la zăng...

Đầu xe với mặt calang dạng mắt cáo, khác với phiên bản trước dạng thanh ngang. Cụm đèn pha thiết kế nhỏ hơn, hệ thống đèn Led bên trong cũng khác biệt, tạo sự liền mạch với viền crom to bản kéo dài từ giữa sang hai đèn xe.

Theo nhà sản xuất, Mazda CX-5 All New 2018 có trọng tâm thấp hơn. Phía trước và phía sau rộng hơn 10mm tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Trụ A được bố trí dịch về phía sau 35mm so với phiên bản cũ. Hơn nữa, xe cũng tối ưu hóa vị trí tương đối giữa trục bánh xe trước và cột A.

Bên trong cabin, nội thất Mazda CX-5 All New 2018 được thay đổi toàn diện, nhấn mạnh vào triết lý tập trung vào con người. Các nút bấm, hệ thống chân ga và chân phanh tạo sự thoải mái tối đa cho người điều khiển.

Mazda CX-5 All New 2018 mới cũng được nâng cấp với vôlăng ba chấu, nút bấm khởi động, thiết kế vô-lăng giống như trên Mazda 6 Facelift và Mazda 3 Facelift. Ngoài ra còn có một màn hình 7 inch trên bảng taplô. Hệ thống âm thanh loa Bose 10 loa và tính năng Mazda Connect kết nối với smartphone.

Thế hệ mới của CX-5 dự kiến ra mắt sau Kia Morning X-Line, có thể cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

