Khảo sát các lý do người dùng lên đời iPhone 7

Thời lượng pin tăng lên và khả năng chống nước là hai yếu tố thuyết phục người dùng nhiều nhất.

Bộ đôi smartphone của Apple ra mắt không có sự đột phá về thiết kế cũng như tính năng. Tuy vậy, những giá trị gia tăng công ty Mỹ đưa vào hai sản phẩm khá nhiều. iPhone 7 và 7 Plus như phiên bản hoàn thiện hơn so với thế hệ trước.

Bank of America vừa công bố khảo sát lý do người dùng nâng cấp lên iPhone 7 và 7 Plus. 65% số người được hỏi khẳng định "mê" nhất thời lượng pin của bộ đôi smartphone mới so với thế hệ trước.

iPhone 7 trang bị pin dung lượng 1.960 mAh lớn hơn so với 1.715 mAh trên iPhone 6S. iPhone 7 Plus cũng được nâng cấp pin lên 2.900 mAh từ 2.750 mAh của iPhone 6S Plus. Ngoài ra, cấu trúc vi xử lý mới trên chip A10 giúp hiệu suất của máy tăng từ đó tiết kiệm pin hơn ít nhất 14%.

Hai nguyên nhân quan trọng tiếp theo khiến người dùng chọn iPhone 7 và 7 Plus là khả năng chống nước và chất lượng camera với lần lượt tỷ lệ là 59% và 54%.

Yếu tố màu sắc mới chỉ xếp thứ 9 trong tổng số 10 lý do được khảo sát. Chỉ 15% số người được hỏi cho biết họ lên đời iPhone 7 và 7 Plus vì có hai màu đen mới. Dù rằng, phiên bản màu Jet Black đang gây sốt và xuất hiện tình trạng khan hàng.

Trọng Nghĩa