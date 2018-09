Khai trương cửa hàng F.Studio theo chuẩn APR

F.Studio by FPT vừa khai trương cửa hàng Apple thứ 2 theo chuẩn bán lẻ cao nhất của Apple: APR 2.0 tại Vincom Mega Mall, Royal City, Hà Nội.

Các cửa hàng Apple với thương hiệu F.Studio đều nằm trong những trung tâm thương mại lớn và sầm uất nhất như Vincom B và Union Square (Vincom A), TP HCM. Lần này, F.Studio tọa lạc tại tầng B2 của khu trung tâm thương mại mua sắm quy mô Royal City, số R4-49-50, 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Rất đông khách hàng đã tham dự buổi lễ khai trương cửa hàng F.Studio by FPT theo chuẩn APR mới của Apple tại Royal City.

F.Studio là một trong những không gian nhạc số chuyên nghiệp tại Việt Nam. Tại đây, bạn có thể thưởng thức hình ảnh với chất lượng tốt và giải trí với những ứng dụng mới trên các sản phẩm công nghệ độc đáo và tinh tế từ Apple.

Trong ngày hội khai trương, khách hàng được chiêm ngưỡng màn trình diễn âm nhạc chơi trên iPhone, iPad độc đáo và được vẽ ký họa chân dung bản thân ngay trên iPad. Ngoài ra, còn được nhận nhiều quà tặng từ F.Studio by FPT.

Khách hàng chăm chú theo dõi màn trình diễn âm nhạc độc đáo trên iPad.

Trong tuần lễ khai trương (30/8 đến 7/9), khách hàng sẽ được tham dự chương trình “Chọn quà may mắn cùng F.Studio”. Theo đó, chỉ cần mua sắm từ một triệu đồng trở lên, bạn sẽ được tham gia vào "Vòng quay may mắn" với cơ hội trúng giải là 100%. Tổng giá trị quà tặng lên đến 10 triệu đồng. Có 4 suất giảm 50% giá bán dành cho iPhone 5s 16GB và iPad mini Wi-Fi 16GB. Với "Vòng quay may mắn", bạn còn được tặng tai nghe Sennheiser MX 400, loa Bluetooth iCore và voucher tại California Fitness & Yoga có thời gian một tháng. Ngoài ra, bạn sẽ được tặng một quyển sổ tay từ F.Studio khi mua bất kỳ sản phẩm nào trong thời gian này.

Từ ngày 30/8 đến 7/9, chỉ cần mua sắm từ một triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được tham gia vào vòng quay may mắn với cơ hội trúng giải là 100%.

Khi mua iPhone 5s, khách hàng sẽ được giảm giá 50% khi mua thêm bao da và được tặng thêm một bao da nữa. Với iPhone 4 hoặc 4s, bạn sẽ được tặng sạc pin dự phòng Power Bank trị giá 600.000 đồng.

Xem hệ thống cửa hàng F.Studio by FPT tại đây. Để cập nhật tin tức mới nhất về sự kiện, truy cập facebook tại đây.

(Nguồn: F.Studio by FPT)