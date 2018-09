Khả Ngân duyên dáng trong bộ ảnh Touch

Cô nàng boxing girl xinh đẹp này đã khiến người hâm mộ "rung rinh" với những hình ảnh cực kỳ tươi trẻ trong bộ sưu tập game vũ đạo Touch.

Là một trong những hotgirl nổi tiếng nhất hiện nay, Khả Ngân được yêu thích bởi vẻ đẹp trong sáng. Người đẹp còn có nhiều tài lẻ như chơi được 3 nhạc cụ, khả năng vũ đạo khá ổn, thành tích học tập tốt... Không chỉ hớp hồn giới teen, cô gái nổi tiếng ngoan hiền này còn là một số ít các hotgirl được báo chí nước ngoài nhắc đến như là một điểm sáng của showbiz Việt.

Tham gia buổi chụp ảnh cho Touch, tựa game vũ đạo mới nhất của CMN Online, Khả Ngân đã diễn xuất cực kỳ thoải mái và chuyên nghiệp. Nhờ vậy bộ ảnh của cô nàng rất đáng yêu với những nét tự nhiên hòa cùng sự tự tin của mẫu người đẹp hiện đại.

Touch là webgame vũ đạo đầu tiên của Perfect World sử dụng engine Unity 3D trong quá trình phát triển. Điểm khác biệt và nổi bật nhất của Touch so với các game cùng thể loại là cách nhảy độc đáo: các mũi tên tiết tấu sẽ xuất hiện xung quanh theo động tác chuyển động thay vì hiển thị dưới chân nhân vật như kiểu truyền thống.

Hệ thống thời trang DIY (Do It Yourself) độc quyền của Touch giúp người chơi khẳng định cá tính thời trang riêng biệt. Ngoài ra, Touch kế thừa đầy đủ tất cả các tính năng được yêu thích của dòng game vũ đạo như tính cộng đồng và tính giải trí cao đem lại cảm giác thư giãn thật sự cho người chơi.

Minh Trí