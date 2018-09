iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus trình làng

Apple ra mắt ba smartphone mới với nhiều nâng cấp về thiết kế và tính năng tại sự kiện diễn ra ngày 13/9 tại Mỹ.

iPhone 8 và 8 Plus. Ảnh: The Verge.

iPhone 8 và 8 Plus sở hữu thiết kế tương tự thế hệ trước, điểm khác biệt là cấu tạo khung kim loại kết hợp mặt lưng bằng kính thay thế cho phong cách nhôm nguyên khối của iPhone 7 và 7 Plus. Nhờ mặt lưng mới, bộ đôi smartphone của Apple hỗ trợ sạc không dây.

iPhone 8 và 8 Plus dùng loa stereo âm lượng lớn hơn 25% so với iPhone 7, 7 Plus.

Chip A11 Bionic 6 nhân, gồm hai nhân hiệu suất cao và 4 nhân tiết kiệm pin. GPU cũng mạnh hơn 30% so với thế hệ cũ. iPhone 8 và 8 Plus có màn hình TrueTone mới với khả năng thích ứng màu sắc dựa theo cảm biến ánh sáng, công nghệ được trang bị lần đầu trên iPad Pro 9,7 inch.

Ba iPhone mới đều hỗ trợ sạc không dây. Ảnh: The Verge.

iPhone 8 sử dụng camera cảm biến 12 megapixel mới, thu ánh sáng nhiều hơn 83%, có chống rung quang học. Như vậy lần đầu tiên Apple trang bị tính năng chống rung quang học cho máy ảnh của iPhone 4,7 inch.

Trong khi đó, iPhone 8 Plus sử dụng camera kép 12 megapixel, khẩu độ lần lượt f/1.8 và f/2.8 và chỉ một camera có chống rung quang học.

iPhone 8 có hai phiên bản dung lượng là 64GB và 256GB với mức giá lần lượt 699 USD và 849 USD. Giá của iPhone 8 Plus là 799 USD và 949 USD cho hai lựa chọn bộ nhớ tương tự. Bộ đôi cho đặt trước từ ngày 15/9, lên kệ ngày 22/9.

iPhone X không có nút Home. Ảnh: The Verge.

iPhone X là sản phẩm đột phá, ra đời kỷ niệm 10 năm iPhone đầu tiên có mặt trên thị trường. Thiết bị sở hữu thiết kế màn hình không viền, sử dụng chất liệu kính giống iPhone 8 và 8 Plus. Màn hình Super Retina mới, tấm nền Oled kích thước 5,8 inch, độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel. iPhone X chỉ có hai màu là trắng và xám.

Máy không có nút Home, thay thế chức năng vào màn hình chủ là thao tác vuốt từ dưới lên. Để mở khóa, người dùng chỉ việc nhìn vào máy để FaceID nhận dạng.

iPhone X có giá 999 USD và 1.149 USD cho hai lựa chọn bộ nhớ 64GB và 256GB, đặt trước từ ngày 29/10, bán ra ngày 3/11.