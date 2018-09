iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus bán ế khiến đối tác cung ứng cũng lao đao

Lượng đặt hàng linh kiện cho iPhone giảm ít hơn 15-30% so với dự kiến trong ba tháng đầu năm.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ cả ba model iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus đang bán khá chậm. Hệ lụy từ sự sụt giảm là lượng đặt hàng linh kiện của Apple với các đối tác cung ứng giảm tới 30% trong quý I/2018.

Theo chuyên trang DigiTimes tiết lộ, lượng đặt hàng linh kiện cho iPhone giảm ít hơn 15-30% so với dự kiến trong ba tháng đầu năm. Nguyên nhân được chỉ ra phần lớn do yếu tố mùa vụ.

Trên thực tế, lượng đặt hàng linh kiện iPhone của Apple, đặc biệt là bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus bắt đầu giảm trong quý IV/2017 do doanh số của bộ đôi bán chậm hơn dự kiến, một phần do tâm lý chờ đợi iPhone X lên kệ của nhiều người dùng.

Các nhà cung cấp tạm ngừng sản xuất vào tháng hai do dự báo doanh số iPhone sụt giảm. Đồng thời đây cũng là thời điểm trùng với Tết Nguyên đán ở Trung Quốc khi đa số công nhân nghỉ làm và gây ảnh hưởng lớn tới năng suất.

Nhiều nhà cung ứng linh kiện như module cảm ứng 3D, camera, chip nhớ hiện bắt đầu giảm lượng hàng tồn kho. Động thái nhằm tránh bị phạt do vi phạm hợp đồng vì không cung cấp đủ lượng hàng cam kết cho phía Apple.

Apple công bố báo cáo lợi nhuận quý IV/2017 vào ngày 1/2.