iPhone X chính hãng chênh nhau hơn ba triệu đồng

Cùng mẫu iPhone X chính hãng nhưng có nơi bán giá chỉ 31,5 triệu đồng trong khi nơi khác bán giá 34,79 triệu đồng.

iPhone X phiên bản 256GB đang được các hệ thống lớn và nhiều cửa hàng nhỏ niêm yết giá 34,79 triệu đồng. Tuy vậy vẫn có cửa hàng bán iPhone X chính hãng với với giá 31,99 triệu đồng, có nơi thậm chí bán giá 31,5 triệu đồng, tức chênh nhau 3,3 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu máy giá rẻ hơn là iPhone X bản 64GB hàng chính hãng Thế Giới Di Động đang bán 29,99 triệu đồng, vài cửa hàng khác nêu giá 27,99 triệu đồng, có nơi bán 27,5 triệu đồng. Chênh lệch ở sản phẩm này hơn hai triệu đồng.

Sở dĩ có chênh lệch giá như trên là do hai nguồn hàng cùng "chính hãng" nhưng do các nhà phân phối khác nhau nhập về. iPhone X do Thế Giới Di Động, FPT Shop bán có mã máy phía sau là VN/A, tức máy nhập về dành cho thị trường Việt Nam. Nguồn hàng thứ hai do FPT Trading nhập về, có khi có tên mã VN/A phía sau, có khi lại có mã B/A, ZP/A...

Các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop được nhập trực tiếp máy từ Apple nên mã máy có phần "đuôi" là VN/A. Các cửa hàng khác nhỏ hơn không được nhập trực tiếp lấy hàng từ nhà phân phối FPT Trading, nên máy bán ra có tên mã khác nhau tuỳ thời điểm.

Do là các đại lý uỷ quyền chính thức của Apple, các hệ thống lớn khi bán hàng phải chịu cam kết giá bán thống nhất. Trong khi đó các cửa hàng nhỏ dù bán hàng cũng được gọi là chính hãng do FPT Trading phân phối nhưng ràng buộc ít hơn nên khá thoải mái điều chỉnh giá bán để hút khách.

Mặt khác, do nguồn hàng có tên mã VN/A được chuộng hơn so với các tên mã khác nên iPhone có mã VN/A thường có giá bán cao hơn.

Ngoài hai loại hàng chính hãng trên, thị trường iPhone còn có hàng xách tay, bán với giá rẻ hơn nữa. Thường giá xách tay chênh nhau vài trăm nghìn đến vài triệu đồng so với hai nhóm chính hãng.

Theo ICTNews