iPhone X bán tốt hơn iPhone 8 và 8 Plus

Có giá bán đắt hơn nhưng iPhone X vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn so với bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus.

Theo hãng nghiên cứu Mixpanel, iPhone X chiếm 4,76% tổng số người dùng iPhone, vượt lên trên iPhone 8 Plus (3,59%) và iPhone 8 (2,78%). Số liệu của hãng được tổng hợp từ bộ công cụ phát triển phần mềm của bên thứ ba.

iPhone X chứng tỏ được độ "hút khách" bởi máy mới được phát hành cách đây hơn một tháng, trong khi iPhone 8 và 8 Plus lên kệ trước đó gần hai tháng. Ngoài ra, giá bán khởi điểm của iPhone X cũng ở mức 999 USD, cao hơn so với bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus.

iPhone X là smartphone đắt nhất lịch sử của Apple. Với sự xuất hiện của thế hệ kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt iPhone đầu tiên, giá bán trung bình dành cho điện thoại thông minh Táo khuyết vượt ngưỡng 700 USD lần đầu tiên.

Thống kê của Mixpanel cho thấy thông tin iPhone X bị "khủng hoảng" nguồn cung, không kịp đáp ứng nhu cầu thị trường có thể chỉ là chiêu trò của Apple.