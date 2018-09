iPhone tăng trưởng kỷ lục, iPad đi xuống

Apple thành công với hai mẫu iPhone 6 và 6 Plus trong quý IV/2014 trong khi doanh số iPad giảm dần.

Theo một báo cáo từ chuyên viên phân tích của KGI Ming Chi Kuo, Apple bán được 73 triệu chiếc iPhone trong ba tháng cuối năm 2014, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 85,4% so với doanh số quý III. Đây thực sự là thành công đối với Apple và nguyên nhân chính là sự xuất hiện của bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus.

Cụ thể, iPhone 6 bán được 42,254 triệu chiếc trên toàn cầu và 16,013 triệu đối với iPhone 6 Plus. Thành công có được nhờ các chuỗi cung ứng linh kiện sản xuất của Apple hoạt động rất hiệu quả. Trước đó vào tháng 11, Ming Chi Kuo cũng dự đoán Apple bán được 71,5 triệu iPhone (ít hơn 1,5 triệu so với thực tế).

Bên cạnh đó, Apple cũng bán được 21,4 triệu iPad trong quý IV, tăng trưởng 73,8% so với quý III và giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Ming Chi Kuo lại dự đoán doanh số của iPad vào quý I năm 2015 chỉ đạt 10,1 triệu đơn vị, giảm tới 52,7% so với quý 4 năm 2014. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của mẫu iPhone 6 Plus với màn hình lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đế mảng máy tính bảng của Apple.

Theo TechZ