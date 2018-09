iPhone SE 'sống sót' sau hơn một giờ ngâm nước

Trong khi iPhone 5S hỏng chỉ sau 5 phút, iPhone SE và iPhone 6S vẫn có thể hoạt động bình thường sau khi bị ngâm trong nước hơn một giờ.

Apple chưa hề tuyên bố iPhone 6S cũng như mẫu iPhone mới nhất SE có khả năng chống nước. Tuy nhiên, thử nghiệm được một tài khoản YouTube có tên Zach Staley cho thấy iPhone SE và iPhone 6S đều có thể chịu ngâm nước khá lâu.

Cả hai mẫu iPhone đời mới đều có thể hoạt động bình thường dù chìm trong nước tới hơn một giờ và không hề có bất kỳ bộ vỏ bảo vệ nào. Trong khi đó, thử nghiệm tương tự với iPhone 5S thì chỉ sau hơn 5 phút, màn hình model này bất đầu bị ngấm nước và làm máy ngừng hoạt động.

Thử khả năng chống nước iPhone SE, iPhone 6s và 5s

Trên iPhone 6S và 6S Plus, người ta thấy Apple sử dụng thêm nhiều vòng cao su cũng như gia cố các lớp keo ở viền máy. Đây có thể là lý do khiến cho máy có thể chống được nước. Khi tháo rời linh kiện của iPhone SE, website chuyên mổ xẻ đồ điện tử iFixit cho biết SE cũng có thêm các gioăng cao su bao phủ cổng kết nối trên bo mạch, phím âm lượng, camera trước và sau. Tuy nhiên, phần bảo vệ màn hình như iPhone 6S và 6S Plus lại không có.

Hiện tại khả năng chống nước của iPhone 6S và 6S Plus cũng như mẫu iPhone SE vừa ra mắt vẫn chưa được Apple xác nhận. Vì thế, các sản phẩm vẫn có thể bị từ chối bảo hành nếu bị hỏng trong trường hợp dính hoặc rơi vào nước.

VnExpress