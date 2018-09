iPhone lock hút khách sau Tết

Nhiều người chấp nhận một số hạn chế của máy khóa mạng để tiết kiệm chi phí mua iPhone.

Sau Tết Nguyên đán 2017, thị trường iPhone lock trong nước trở nên sôi động với đầy đủ mẫu máy từ iPhone 5, 5S, 5C cho tới 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus hay iPhone 7 và 7 Plus. Các sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ, Pháp, Anh, Nhật như nhà mạng AT&T, T-Mobile, Verizon (Mỹ), Sfr (Pháp), Vodafone (UK) hay Softbank, AU KDDI, Docomo (Nhật Bản), trong đó hàng có xuất xứ Nhật Bản chiếm số lượng áp đảo.

Được quảng cáo là hàng còn gần như mới, chất lượng 99%, giá bán của một chiếc iPhone 5 lock từ 1,5 triệu đồng, iPhone 5C giá 1,6 triệu, iPhone 5S lock giá 2,6 triệu đồng,

Ở phân khúc cao hơn, iPhone 6 lock 99% giá 4,1 triệu đồng, iPhone 6S lock 99% giá 6 triệu (loại mới 7,4 triệu), iPhone 6S Plus 16GB giá 7,2 triệu.

Còn đối với hai mẫu máy hàng lock mới ra mắt năm 2016 là iPhone 7 có giá 11 triệu đồng, iPhone 7 Plus giá khoảng 13,9 triệu đồng.

Đối với loại được quảng cáo còn 95%, giá trên thị trường sẽ thấp hơn loại 99% khoảng 500.000 - 700.000 đồng tùy theo từng mẫu máy, dung lượng.

Thậm chí để tăng uy tín và khả năng cạnh tranh, để người tiêu dùng không phải lo ngại về chất lượng iPhone lock, một số nơi còn viết giấy cam kết máy nguyên bản 100% chưa bị bung ra sửa chữa. Trong trường hợp nếu khách hàng phát hiện sai với cam kết sẽ được đổi máy khác và được bồi thường tuỳ theo giá trị máy từ 20-50%. Giá bán mềm, nhiều nơi kinh doanh các mẫu iPhone 6, 6S, 7S Plus… còn tặng cho khách hàng SIM ghép trị giá hàng trăm nghìn đồng, tấm dán lưng carbon, dán cường lực màn hình, áp dụng thời gian bảo hành từ 3-6 tháng.

Anh Nguyễn Cường, đại diện một địa chỉ kinh doanh iPhone lock Nhật tại phố Trương Định (Hà Nội) cho hay, hiện nay iPhone lock Nhật được nhiều người chọn mua do sử dụng thường ổn định hơn các mẫu máy xuất xứ từ thị trường khác, đồng thời fix được lỗi tin nhắn, danh bạ, Facetime, iMesege, lỗi tên nhà mạng, My Number, kiểm tra tài khoản...

Còn theo đại diện một doanh nghiệp tại phố Xã Đàn (Hà Nội), các mẫu máy như iPhone 5S, 6, 6S Plus, 7, 7 Plus được nhiều người dùng săn đón nhiều, liên tục trong tình trạng cháy hàng.

Thậm chí một số địa chỉ tại Hà Nội rao bán iPhone 6S Plus, 7 Plus lock nhưng người tiêu dùng muốn mua phải đặt trước do hàng không có sẵn.

Do giá bán hấp dẫn, đồng thời việc sử dụng iPhone lock với SIM ghép cho chất lượng ổn định hơn nhiều so với trước đây, iPhone lock được nhiều người khả năng tài chính hạn chế hoặc không muốn chi số tiền quá nhiều cho một chiếc smartphone tìm mua. Nhiều người chấp nhận một số hạn chế của máy khóa mạng để tiết kiệm chi phí mua iPhone.

Trong tuần qua một số nơi kinh doanh iPhone lock cũng điều chỉnh giảm giá từ 100.000 - 300.000 đồng cho một số mẫu máy kém hút khách, chất lượng chỉ còn 95% hình thức kém để thu hút người tiêu dùng, kích cầu cho tháng kinh doanh thấp điểm.

Theo ICTNews