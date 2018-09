iPhone lập kỷ lục bán quý cuối năm 2014

Apple được cho là sẽ tiếp tục thiết lập kỷ lục trong mùa mua sắm lớn nhất năm nhờ bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus.

Doanh số iPhone ước tính trong quý IV/2014 và quý I/2015.

Chuyên gia Ming-Chi Kuo của hãng phân tích KGI dự đoán, doanh số iPhone sẽ tăng tới 82% trong ba tháng cuối năm so với các quý trước đó, đạt 71,5 triệu máy. Đến đầu 2015, con số này sẽ giảm 31% do sức mua chững lại, còn 49,4 triệu máy.

Cụ thể, chuyên gia này ước tính Apple sẽ bán được tới 41,6 triệu iPhone 6 trong khi chỉ có 15,1 triệu iPhone 6 Plus màn hình 5,5 inch được tiêu thụ. Nhu cầu sở hữu điện thoại màn hình lớn đang tăng cao, nhưng thiết bị trên 5 inch vẫn kén người dùng hơn do kích thước to và khó cầm trong quá trình di chuyển.

iPhone 5S và 5C, dù xuất hiện từ năm 2013, cũng vẫn rất được ưa chuộng khi dự kiến có khoảng hơn 13 triệu máy được bán ra - con số đáng mơ ước của rất nhiều mẫu điện thoại Android đình đám ra mắt trong năm 2014. Theo dự đoán này, thậm chí, iPhone 5S và 5C còn tăng doanh số vào quý I năm sau so với quý cuối cùng của 2014.

Thế Minh