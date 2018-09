iPhone, iPad bị cấm tại Nga

Hai sản phẩm đình đám của Apple không được bán tại đất nước rộng nhất thế giới vì rắc rối liên quan tới iCloud.

Theo GSMDome, báo cáo được Nga đưa ra đầu tuần này cho biết, từ 1/1/2015 nước này sẽ cấm sử dụng toàn bộ iPhone, iPad do liên quan đến việc lưu trữ thông tin cá nhân. Các thiết bị di động của Apple được trang bị iCloud và đây là nguyên nhân dòng sản phẩm này bị cấm.

Luật mới được Nga đưa ra trong đó yêu cầu các thiết bị điện tử có lưu trữ thông tin người dùng bắt buộc phải đặt máy chủ tại nước này. Trong khi đó iCloud trên iPhone, iPad lại có trụ sở lưu trữ đặt tai Mỹ. Apple hoàn toàn có thể xây dựng máy chủ tại Nga song điều này khó xảy ra bởi thời hạn trước lệnh cấm chỉ còn khoảng một tháng và nếu làm vậy có thể tạo tiền lệ với nhiều nước khác. Điều khoản mới không nhằm gây khó khăn với Apple bởi nó còn áp dụng với tất cả dịch vụ trực tuyến bao gồm thương mại điện tử và mạng xã hội.

Các nhà chức trách Nga có thể siết chặt lệnh cấm ở cấp độ bán lẻ, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán hàng của Apple tại quốc gia này. Trong khi đó người dùng đang tìm kiếm cơ hội cho phép họ sử dụng iPhone, iPad nhưng không dùng đến dịch vụ iCloud.

Cũng liên quan đến iCloud, theo Reuters, lần đầu tiên Apple xây dựng trung tâm lưu trữ với máy chủ đặt tại Trung Quốc. Việc làm trên của hãng có thể nhằm đáp ứng yêu cầu do chính phủ nước này đưa ra. Tuy vậy với các cơ quan công quyền đặc biệt là bộ máy chính phủ, Trung Quốc đã cấm sử dụng toàn bộ thiết bị phần cứng của Apple bao gồm cả iPhone, iPad và máy tính Mac do những lo ngại về vấn đề an ninh.

iCloud là dịch vụ điện toán đám mây do Apple phát hành. Thông qua tính năng này, khách hàng có thể lưu danh bạ, lịch làm việc, thư điện tử và nhiều dữ liệu cá nhân khác. Đặc biệt iCloud còn cho phép xác định vị trí iPhone, iPad từ xa với độ chính xác cao nhờ hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Giữa tháng 6, dựa vào tính năng "Find My iPhone" trên iCloud, tin tặc Nga đã khống chế, chiếm quyền kiểm soát iPhone, iPad của người dùng nhằm tống tiền. Cảnh sát Nga cho biết hacker này đã bắt và có thể phải đối mặt với án tù lên đến hai năm.

