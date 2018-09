iPhone giảm giá dịp lễ 30/4-1/5

Giá iPhone 6S cho tới iPhone SE được nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng và các cửa hàng giảm giá trong dịp nghỉ lễ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, giá bán iPhone trên thị trường có sự biến động khá mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất là chương trình giảm giá lên tới 20% đối với hàng chính hãng do FPT Trading phân phối, được áp dụng chỉ với các model iPhone 6S và iPhone 6S Plus phiên bản bộ nhớ 128GB. Sau giảm giá, iPhone 6S 128GB chính hãng giá 19,8 triệu đồng và iPhone 6S Plus 128GB có giá 22 triệu đồng, giảm khoảng 5 triệu đồng mỗi máy. Tuy nhiên, chương trình hạn chế số lượng máy bán ra và giá bán sẽ được điều chỉnh lại khi dịp nghỉ lễ kết thúc.

Nhiều cửa hàng bán lẻ cũng điều chỉnh giá bán iPhone nhằm kích cầu mua sắm nhân dịp này. Tại các cửa hàng và hệ thống cửa hàng trên khắp cả nước, giá iPhone 6S và iPhone 6S Plus các phiên bản bộ nhớ 16GB và 64GB giảm nhẹ. Cụ thể, giá iPhone 6S 16GB chỉ còn 16,4 triệu đồng. Trong khi đó, giá iPhone 6S Plus 16GB còn 19,2 triệu đồng. Đối với phiên bản 64GB, các mức giá lần lượt là 18,9 và 21,6 triệu đồng.

Giá iPhone chính hãng giảm khiến giá iPhone xách tay cũng giảm theo. Đối với máy mới 100%, tức là chưa bóc hộp và chưa kích hoạt, iPhone 6S và iPhone 6S Plus có giá bán lần lượt chỉ từ 14,8 và 16 triệu đồng cho phiên bản 16GB.

iPhone SE có khá nhiều nơi đưa ra chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đặt mua trước. Dự kiến hàng chính hãng sẽ có giá khởi điểm 11,6 triệu đồng và lên kệ từ ngày 12/5. Hàng xách tay đã bán được gần một tháng và mức giá đã giảm đi khá nhiều, chỉ từ 10,5 triệu đồng đối với phiên bản 16GB.

Theo Nghe Nhìn