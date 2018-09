iPhone 8 và 8 Plus chính hãng giảm giá sau một tuần bán ra

Bộ đôi smartphone Apple không giữ giá như model iPhone 7 Plus năm ngoái.

Bộ đôi iPhone mới nhất của Apple do FPT Trading phân phối vừa có mặt trên kệ của các cửa hàng lớn từ tuần trước. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi niêm yết giá, các cửa hàng giảm ngay 600.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 64GB của iPhone 8 và 8 Plus.

iPhone 8 Plus 64GB tuần trước niêm yết giá 22.990.000 đồng nay giảm còn 22.390.000 đồng. Tương tự, iPhone 8 64GB từ 19.790.000 đồng giảm còn 19.190.000 đồng.

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết, iPhone 8 và 8 Plus chính hãng do FPT Trading phân phối lâm vào cảnh ít người mua so với kỳ vọng do đó phải điều chỉnh giá để hút khách.

Trước đó, bộ đôi iPhone mới của Apple khi về thị trường xách tay tại Việt Nam cũng không nhận được đón chờ nồng nhiệt từ người dùng. Bộ đôi này có mặt tại thị trường Việt Nam rất sớm và không hề bị "làm giá", dao động ở mức trên 20 triệu đồng cho iPhone 8, iPhone 8 Plus cao hơn thêm vài triệu đồng. Điều này hoàn toàn trái ngược với năm ngoái khi iPhone 7 Plus một tuần sau khi về hàng vẫn bán được trên 30 triệu đồng một chiếc.

Lý giải cho việc iPhone 8 ít được đón chờ ở thị trường xách tay, một chủ cửa hàng bán iPhone tại quận 10 (TP HCM) cho biết iPhone 8 chỉ là bản nâng cấp so với iPhone 7 nên nhiều người không hứng thú. Xen vào đó, rất nhiều người có tâm lý chờ đợi iPhone X - smartphone thiết kế mới hoàn toàn của Apple.

Lý giải iPhone 8 và 8 Plus chính hãng mới về một tuần nhưng điều chỉnh giá, đại diện cửa hàng cho biết các máy iPhone này có tên mã giống với iPhone xách tay bán ngoài thị trường, dù được áp dụng chính sách bảo hành một đổi một chính hãng nhưng chênh giá vài triệu đồng so với hàng xách tay nên khó cạnh tranh.

Thêm vào đó, trong tháng 11 tới iPhone 8 và 8 Plus chính hãng do FPT Shop và Thế Giới Di Động về hàng cũng là yếu tố khiến người mua có tâm lý chờ đợi.

Thị trường iPhone chính hãng đang bán tại các hệ thống bán lẻ hiện nay có hai hình thức phân phối. Trong đó, FPT Shop và Thế Giới Di Động - hai nhà bán lẻ công nghệ lớn nhất hiện nay - được nhập hàng trực tiếp từ Apple về bán, với những chiếc iPhone có tên mã VN/A dành cho thị trường Việt Nam. Nguồn hàng thứ hai do FPT Trading nhập về, phân phối lại cho các nhà bán lẻ ngoài FPT Shop và Thế Giới Di Động. Nguồn hàng của FPT Trading sẽ có những mẫu máy không dùng tên mã VN/A mà dùng tên mã khác - được hiểu là dùng cho thị trường khác, giống với các máy đang bán tại thị trường xách tay.

Theo ICTNews