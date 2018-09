iPhone 8 thay màn hình không chính hãng sẽ bị khóa cảm ứng khi nâng cấp iOS

Apple dần muốn kiểm soát người dùng về việc sửa chữa, thay thế linh kiện của iPhone.

Nếu bạn sở hữu iPhone 8 và từng mang máy đi sửa, thay màn hình không chính hãng, ngay khi cập nhật lên iOS 11.3, hệ thống tự động khoá cảm ứng của máy, biến iPhone thành một cục chặn giấy.

iPhone 7 từng chịu số phận tương tự, bị một bản cập nhật iOS khoá cảm ứng nếu từng thay màn hình không chính hãng. Vụ việc này khiến nhiều cửa hàng sửa chữa từ chối nhận thay màn hình iPhone 7 và hiện nay, iPhone 8 cũng sẽ bị từ chối.

Các chuyên gia sửa chữa giải thích rằng Apple sử dụng một con chip nhỏ để điều khiển màn hình cảm ứng của iPhone 8. Mỗi khi màn hình bị thay, con chip này cũng cần được nâng cấp. Nếu phát hiện màn hình và chip không ăn khớp, hệ thống sẽ không tiếp nhận bất kỳ thao tác cảm ứng nào.

Apple cũng thực hiện chiến thuật này đối với Touch ID và Face ID của iPhone X, khi mọi hình thức sửa chữa do bên thứ ba thực hiện sẽ "giết" luôn những tính năng này. Touch ID và Face ID là những tính năng bảo mật và cần được bảo vệ chặt chẽ, tránh bị can thiệp để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, màn hình cảm ứng lại là một câu chuyện khác.

Hiện chưa rõ Apple có đưa ra một bản cập nhật vá "lỗi" này hay không. Có lẽ Apple xem đây là một tính năng chứ không phải lỗi và mục đích là khiến người tiêu dùng lo lắng khi thay thế linh kiện từ các bên thứ ba, cũng như buộc các cửa hàng sửa chữa không chính hãng phải từ chối khách hàng ngay từ đầu.

