iPhone 8 Plus bị lỗi vỏ tách ra khỏi thân

Sau khi thừa nhận lỗi dính tạp âm trên iPhone 8, Apple lại tiếp tục bị dính 'phốt' khi thân máy iPhone 8 Plus bị cong lên và tách ra khỏi vỏ.

Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh về iPhone 8 Plus bị hỏng hóc khá nặng bị lan truyền. Cụ thể, phần thân của iPhone 8 bị tách ra khỏi lớp vỏ bảo vệ phía trước do pin bị phình ra. Những tin xấu chỉ mới bắt nguồn từ các nước châu Á. Scandal đầu tiên là những hình ảnh trong bài đăng trên Twitter của một người dùng Apple, anh cho biết phần dưới của iPhone 8 Plus gần như bị tách hoàn toàn ra khỏi bộ điều chỉnh phía trên. Phần thân giữa của điện thoại cũng bị phình ra khỏi vỏ, để lộ ra các phần cứng bên trong của thiết bị.

Cáo buộc thứ hai đến từ Trung Quốc, người dùng sở hữu iPhone 8 Plus khác gặp vấn đề tương tự trong khi sạc.

Lỗi "pin bị phình ra" không liên quan tới vấn đề an toàn giống như điện thoại bị nổ do pin trên Galaxy Note 7 của Samsung hồi năm ngoái nhưng nhà sản xuất khuyên không nên tiếp tục sử dụng khi xảy ra sự cố này. Pin lithium-ion của iPhone "sưng" lên có thể là do sự gia tăng bất thường cũng như các phản ứng hóa học của một vài chất khí diễn ra bên trong thiết bị.

iPhone 8 được bán ra vào tháng trước, tuy có một ít sự cố xảy ra nhưng số lượng sản phẩm dự kiến bán được là hàng triệu bản. Ra mắt các sản phẩm iPhone lần này, Apple chọn một số nhà sản xuất từng sản xuất pin cho Samsung và LG.

Công nghệ sản xuất pin của iPhone 8 và 8 Plus được thay đổi một chút để cho phép được sạc nhanh và không dây. Dung lượng pin được so sánh là nhỏ hơn so với những sản phẩm trước đây trong khi dòng điện thoại mới này lại đòi hỏi độ bền, tuổi thọ pin tương tự. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc pin bị quá tải gây nên độ phình trên thân điện thoại iPhone 8 Plus vừa qua.

Theo ICTNews