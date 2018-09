iPhone 8 nâng cấp dung lượng bộ nhớ tối thiểu lên 64GB

Bộ nhớ trong nhỏ nhất của smartphone Apple sắp ra mắt tăng gấp đôi so với iPhone 7, 7 Plus hiện nay.

Nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc khẳng định iPhone 8 có dung lượng lưu trữ thấp nhất 64GB, cao gấp đôi so với bộ nhớ tối thiểu của iPhone 7 và 7 Plus hiện nay. Hai tùy chọn dung lượng khác là 256GB và 512GB.

Chip bộ nhớ 64GB của iPhone do Sandisk và Toshiba sản xuất trong khi bản 512GB do Samsung và Hynix đảm nhiệm.

Dung lượng tăng lên gấp đôi so với thế hệ trước càng củng cố thông tin iPhone 8 tăng giá so với iPhone 7 và 7 Plus. Lý do khác là smartphone Apple mới sử dụng màn hình Oled đắt đỏ hơn. Chuyên gia cho rằng đẩy dung lượng lên gấp đôi cũng là cách để Apple định vị iPhone ở phân khúc cao hơn nữa, tách biệt khỏi iPhone 7S và 7S Plus.

Các tin đồn trước đó đều cho rằng Apple bán iPhone 8 ở mức trên 1.000 USD. Hiện tại, iPhone 7 bản 32 GB được bán với giá 649 USD. Phiên bản 7 Plus 256GB cũng có giá chưa đến 1.000 USD.