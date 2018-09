iPhone 8 lộ video sắc nét từng chi tiết

Mô hình smartphone mới của Apple được quay rõ nét nhất từ trước đến nay với các chi tiết có độ hoàn thiện cao.

iPhone 8 xuất hiện sắc nét từng chi tiết

Theo TigerMobile, bản mẫu iPhone 8 trên được gia công CNC dựa trên bản vẽ rò rỉ từ nhà máy của đối tác Apple. So với những lần lộ diện trước, mô hình lần này có độ hoàn thiện rất cao.

Bản mẫu iPhone 8 có khung kim loại, mặt trước và sau đều là kính đen bóng. Cụm camera của máy được đặt dọc, trong đó đèn flash LED nằm giữa hai cảm biến. Không có sự xuất hiện của phím Home và cũng không có cảm biến vân tay ở mặt sau trên mô hình.

Sử dụng thước đo, mô hình iPhone 8 cho thấy nó mỏng khoảng 7,5 mm, dày hơn một chút so với mức 7,3 mm của iPhone 7 Plus. Trong khi đó, kích thước chiều dài, chiều rộng nằm giữa iPhone 7 và 7 Plus.

Trước đó, mặt kính và ốp bảo vệ được cho là của iPhone 8 cũng xuất hiện trong video khác.

Trên tay mặt kính và ốp iPhone 8 Thiết kế của iPhone không thay đổi nhiều kể từ phiên bản iPhone 6 ra mắt năm 2014. Hàng triệu người sở hữu iPhone kiên nhẫn chờ nhiều năm để Apple mang tới một thiết kế táo bạo hơn và nhiều nhà phân tích tin iPhone 8 được làm mới nhiều nhất trong lịch sử.