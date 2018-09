iPhone 8 có vỏ thép, màn hình 5,8 inch

Theo nguồn tin rò rỉ từ các nhà cung ứng linh kiện, iPhone 8 có cấu trúc khung vỏ thép kết hợp hai mặt kính cường lực.

Apple dự kiến phát hành ba phiên bản iPhone thế hệ mới với kích cỡ màn hình lần lượt là 4,7 - 5,5 - 5,8 inch. Trong đó, riêng phiên bản iPhone 8 màn hình 5,8 inch sử dụng tấm nền màn hình công nghệ Oled của Samsung và sẽ có giá bán trên 1.000 USD tại thị trường Mỹ, cao hơn khá nhiều so với mẫu iPhone 7 Plus hiện nay.

Cấu trúc khung vỏ thép kết hợp hai mặt cường lực cũng được áp dụng cho iPhone 8. Trong đó, lớp khung thép không gỉ do công ty Foxconn và Jabil Circuit sản xuất.

Theo một số tin đồn gần đây, iPhone 8 có thời lượng pin dài hơn so với iPhone 7 và 7 Plus. Cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình, nút Home bị lược bỏ. Ngoài ra, iPhone thế hệ mới cũng được trang bị tính năng bảo mật quét võng mạc.

Trong khi đó, hai phiên bản iPhone 7S màn hình 4,7 inch và iPhone 7S Plus màn hình 5,5 inch vẫn dùng bộ khung hợp kim nhôm, giống như phiên bản tiền nhiệm. Tuy vậy, chất liệu smartphone năm 2017 do công ty Catcher Technology đảm nhiệm. Hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về thiết kế của iPhone 7S và 7S Plus được xác nhận. Tuy nhiên, nhiều khả năng bộ đôi có cùng kiểu dáng và kích thước so với iPhone 7 và 7 Plus. Sự nâng cấp đến từ cấu hình.